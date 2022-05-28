Rusya resmen duyurdu: Ukrayna'nın liman şehri ele geçirildi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Donetsk bölgesinde bulunan Krasnıy Liman şehrinin Rus güçlerince kontrol altına alındığını duyurdu,

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Konaşenkov, Rus ordusunun Ukrayna’da savaştaki eylemlerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus askeri birliklerinin Ukrayna’daki taarruzlarının sürdüğünü belirten Konaşenkov, Rus ordusunun sözde Donetsk Halk Cumhuriyeti güçleriyle Krasnıy Liman şehrini tamamen kontrol altına aldığını söyledi.

Konaşenkov, havadan fırlatılan yüksek hassasiyetli füzelerle Bahmut yerleşim biriminde Ukrayna ordusunun 30. Mekanize Tugayı’nın ileri komuta merkezinin ve Soledar yerleşim biriminde bölge savunma birliği komuta merkezinin vurulduğunu ifade etti.

Bunların dışında 5 gözlem-komuta noktası, askeri birlikler ve teknik araçların bulunduğu 17 alan, Donetsk bölgesindeki Mironovka, Bahmut ve Nırkovo yerleşim birimlerinde 4 mühimmat deposunun imha edildiğini aktaran Konaşenkov, Rus hava muharebe taktik birliklerinin bir günde 6 komuta merkezi, 1 iletişim merkezi, 4 mühimmat deposu, 2 Grad çok namlulu roketatar bataryası ve 50 askeri alanı yok ettiğini dile getirdi.

Konaşenkov, “Hava saldırıları sonucunda 260’tan fazla milliyetçi güç etkisiz hale getirildi. Bunun dışında Rus hava kuvvetleri bir günde Harkiv bölgesinde Barvenkovo ve Herson bölgesinde Orehovo yerleşim biriminde havada Ukrayna hava kuvvetlerine ait 2 Su-25 savaş uçağını düşürdü.” dedi.

Rus hava savunma sisteminin Zaporijya bölgesinde Orehov yerleşim birimi yakınlarında Ukrayna’ya ait Mi-8 model helikopteri düşürdüğünü de aktaran Konaşenkov, Mıkolayiv, Luhansk ve Harkiv bölgelerindeki farklı yerlerde 18 Ukrayna insansız hava aracını vurduklarını söyledi.

Konaşenkov, Luhansk, Harkiv ve Herson bölgelerinde Toçka-U balistik füze ve çok namlulu roketatar füzelerini havada imha ettiklerini bildirerek, füze ve topçu birliklerinin 57 komuta merkezi, 618 askeri alan ve 42 topçu bataryası ile 2 çok namlulu roketatar bataryasını ateş altına aldığını kaydetti.

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, “Ukrayna’ya ait bugüne kadar 182 uçak, 128 helikopter, 1045 insansız hava aracı, 324 hava savunma füze sistemi, 3 bin 297 tank ve zırhlı araç, 444 çok namlulu roketatar, 1714 obüs ve havan topu, 3 bin 245 özel askeri araç yok edildi.” dedi.