Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişiyor! 5 binden fazla personel alınacak detaylar netleşti
Kamuda 5 binden fazla personel alımı yapılacak. TÜİK’ten TÜBİTAK’A, bakanlıklardan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, belediyelerden üniversitelere kadar bir çok kurum ilan açtı. Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişirken, tek şart ise KPSS.Abone ol
İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle kamu ilanlarının yayımlandığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr’ üzerinden neredeyse her gün yüzlerce yeni iş ilanı veriliyor.
Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 5 bin 3 personel arandığı görülüyor. Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.
İşkur da aralarında
Posta'da yer alan haberde, Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler ayrıca sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor. Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Açıklanan ilanlar için belirlenen maaşlar da 5 bin 200 - 9 bin lira arasında değişiyor.
İlan veren kurumlar ve son başvuru tarihleri
İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel 21 Haziran
Dışişleri Bakanlığı 6 sözleşmeli personel 24 Haziran
Adalet Bakanlığı 22 bilişim personeli 2 Haziran
TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli 1 Haziran
Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 memur 3 Haziran
İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel 10 Haziran
İŞKUR 200 sözleşmeli personel 3 Haziran
TÜBİTAK 497 proje personeli 17 Haziran
TÜBİTAK 15 teknik ve destek programı 17 Haziran
TÜBİTAK 67 Ar-Ge teknisyeni 17 Haziran
TÜBİTAK 33 usta 17 Haziran
İstanbul Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 1 Temmuz
Antalya Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 10 Haziran
Güngören Belediye Başk. (İST.) 25 memur 1Temmuz
Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. 13 sözleşmeli personel 9 Haziran
Sağlık Bilimleri Üni. 21 sözleşmeli personel 10 Haziran
Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni. 13 sözleşmeli personel 10 Haziran
Fırat Üni. 34 sözleşmeli personel 6 Haziran
Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 10 sözleşmeli personel 6 Haziran
Bartın Üni. 31 öğretim üyesi 9 Haziran
Iğdır Üni. 33 öğretim üyesi 8 Haziran
İstanbul Üni. 65 öğretim üyesi 7 Haziran
Aksaray Üni. 63 öğretim üyesi 7 Haziran
Ordu Üni. 34 öğretim üyesi 10 Haziran
Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) 19 öğretim üyesi 10 Haziran