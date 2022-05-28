Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişiyor! 5 binden fazla personel alınacak detaylar netleşti

Kamuda 5 binden fazla personel alımı yapılacak. TÜİK’ten TÜBİTAK’A, bakanlıklardan Hakimler ve Savcılar Kurulu’na, belediyelerden üniversitelere kadar bir çok kurum ilan açtı. Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişirken, tek şart ise KPSS.

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İş arayan vatandaşlar için yeni fırsatlar sunulmaya devam ediyor. Özellikle kamu ilanlarının yayımlandığı ‘kamuilan.sbb.gov.tr’ üzerinden neredeyse her gün yüzlerce yeni iş ilanı veriliyor.

Bu kapsamda kamuda farklı kurum ve meslek gruplarından 5 bin 3 personel arandığı görülüyor. Kamudaki ilanlar incelendiğinde üniversitelerden belediyelere, bakanlıklardan kamu kurumlarına kadar birçok kurumun personel aradığı gözlemleniyor.

İşkur da aralarında

Posta'da yer alan haberde, Türkiye’nin her ilini kapsayan ilanlar arasında özellikle üniversite ilanları dikkat çekiyor. Öğretim elemanı ve öğretim üyesi kadrolarında yüzlerce ilan yayımlayan üniversiteler ayrıca sözleşmeli personel alımlarına da devam ediyor. Site üzerinden neredeyse her gün yeni ilanlar yayımlanmaya devam ediyor. Açıklanan ilanlar için belirlenen maaşlar da 5 bin 200 - 9 bin lira arasında değişiyor.

İlan veren kurumlar ve son başvuru tarihleri

İçişleri Bakanlığı 3 bin 546 sözleşmeli personel 21 Haziran

Dışişleri Bakanlığı 6 sözleşmeli personel 24 Haziran

Adalet Bakanlığı 22 bilişim personeli 2 Haziran

TÜİK 14 sözleşmeli bilişim personeli 1 Haziran

Hakimler ve Savcılar Kurulu 27 memur 3 Haziran

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 15 sözleşmeli personel 10 Haziran

İŞKUR 200 sözleşmeli personel 3 Haziran

TÜBİTAK 497 proje personeli 17 Haziran

TÜBİTAK 15 teknik ve destek programı 17 Haziran

TÜBİTAK 67 Ar-Ge teknisyeni 17 Haziran

TÜBİTAK 33 usta 17 Haziran

İstanbul Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 1 Temmuz

Antalya Büyükşehir Belediye Başk. 100 memur 10 Haziran

Güngören Belediye Başk. (İST.) 25 memur 1Temmuz

Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. 13 sözleşmeli personel 9 Haziran

Sağlık Bilimleri Üni. 21 sözleşmeli personel 10 Haziran

Ankara Müzik ve Güzel Sanatlar Üni. 13 sözleşmeli personel 10 Haziran

Fırat Üni. 34 sözleşmeli personel 6 Haziran

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. 10 sözleşmeli personel 6 Haziran

Bartın Üni. 31 öğretim üyesi 9 Haziran

Iğdır Üni. 33 öğretim üyesi 8 Haziran

İstanbul Üni. 65 öğretim üyesi 7 Haziran

Aksaray Üni. 63 öğretim üyesi 7 Haziran

Ordu Üni. 34 öğretim üyesi 10 Haziran

Orta Doğu Teknik Üni.(ODTÜ) 19 öğretim üyesi 10 Haziran