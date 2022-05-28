Milli savaş uçağı sanal olarak uçmaya başladı TUSAŞ gerçeklik simülatörünü ilk kez sergiledi

Sanal gerçeklik gözlüğüyle gerçek uçakta nasıl bir ortam varsa kullanıcıya bu ortamı kokpit içinde sağladıklarını ifade eden Kayayurt, şöyle konuştu:

"Bu Milli Muharip Uçak'ın kokpiti. Bu simülatörü pilotlar, mühendisler, analistler kullanıyor. Uçak yapılmadan önce burada modelliyoruz. Pilotlar simülatör aracılığıyla bunu kullanıyorlar ve bize olması gerekenler ya da değiştirilmesi gerekenlerle ilgili geri bildirimler veriyorlar. Bu geri bildirimlere göre parçalar yeniden tasarlanıyor, üretiliyor, yazılım olarak tekrar modelleniyor ve parçanın son haline erişmeye çalışıyoruz. Bu şekilde uçak üretilmeden, parçalar tasarım aşamasındayken müdahale edip maliyeti düşürüyoruz. Buradaki uçak modeli, üretilecek Milli Muharip Uçak'ın aynısı olacak. Verdiği tepkiler aynı olacak. Pilotların bu noktada bize geri dönüşleri çok önemli. Aynı şey mühendisler için de geçerli."