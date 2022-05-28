Ronaldo'nun yeni adresi herkesi şaşırttı

Manchester United forması giyen ve sezon sonu ayrılacağı iddia edilen Cristiano Ronaldo'dan sürpriz bir karar geldi. Cristiano Ronaldo'nun PSG'den gelen transfer teklifini reddettiği ve Roma'yla temasa geçtiği yazıldı.

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Cristiano Ronaldo'ya geçtiğimiz günlerde Fransız devi PSG'nin teklifte bulunduğu iddia edilmişti. Cristiano Ronaldo'nun Ligue 1 ekinden gelen transfer teklifini geri çevirdiği ve İtalyan devi Roma ile görüştüğü öğrenildi.

Geçtiğimiz haftalarda Cristiano Ronaldo'yu Fransız devi Paris Saint-Germain'in takımda görmek istediği iddiaları gündeme gelmişti. Fakat, Aksam.com.tr'nin İngiltere basınından aktardığı haberine göre; yıldız oyuncu PSG'den gelen teklifi reddetti.

Cristiano Ronaldo'nun Roma'yla temasa geçtiği ve Jose Mourinho ile de özel olarak görüştüğü ifade edildi.