BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: Vatan sağ olsun

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: Vatan sağ olsun

Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde sol gözünde görme kaybı yaşayan Kırıkkaleli istihkam sözleşmeli er Furkan Aydın, "vatan sağ olsun" dedi.

Abone ol

İstihkam Sözleşmeli Er Furkan Aydın, Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde terör örgütü mensuplarının tuzakladığı el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu yaralandı. Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından baba ocağı Kırıkkale'ye geldi.

Vali Bülent Tekbıyıkoğlu, Kaletepe Mahallesi'ndeki evinde ziyaret ederek, Aydın'a geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Aydın'ın sağlık durumu hakkında bilgi alan Tekbıyıkoğlu, şehit ve gazilere olan minnet ve şükran duygularını ifade etti. Sol gözünde görme kaybı yaşayan Furkan Aydın ise "vatan sağ olsun" dedi.
Ziyarette Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen hazır bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında aslen nereli evli mi Ferda Anıl Yarkın çocuğu var mı?
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında aslen nereli evli mi Ferda Anıl Yarkın çocuğu var mı?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bölgede yeni bir sayfa açmanın zamanı gelmiştir
Arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı, akıma kapılıp hayatını kaybetti
Arızayı gidermek için elektrik direğine çıktı, akıma kapılıp hayatını kaybetti
Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişiyor! 5 binden fazla personel alınacak detaylar netleşti
Maaşlar 5 bin 200 ila 9 bin lira arasında değişiyor! 5 binden fazla personel alınacak detaylar netleşti
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Murat Kurum açıkladı: Sanayi siteleri yapacağız
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin içinde bakın neler olacak
Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’nin içinde bakın neler olacak
Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı
Muş'ta 565 personelle Eren Abluka 13 operasyon başlatıldı
Rusya resmen duyurdu: Ukrayna'nın liman şehri ele geçirildi
Rusya resmen duyurdu: Ukrayna'nın liman şehri ele geçirildi
MemCoş imzasıyla tanınıyordu! Mehmet Coşkun hayatını kaybetti
MemCoş imzasıyla tanınıyordu! Mehmet Coşkun hayatını kaybetti
4 yaşındaki Eymen'den üzüntüye boğan haber!
4 yaşındaki Eymen'den üzüntüye boğan haber!