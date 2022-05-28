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Sıcaklığın vurduğu Edirne'deki nehir dibi gördü

Sıcaklığın vurduğu Edirne'deki nehir dibi gördü

Hava sıcaklığının 30 dereceye kadar çıktığı Edirne'deki nehirlerde kuraklık yaşanıyor. Tunca Nehri'nin su seviyesi adeta dibi görünce nehrin yüzeyi sazlık ve çöplerle kaplandı.

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Edirne'de son haftalarda etkili olan sıcak hava dalgası gün geçtikçe artıyor. Sabah saatlerinden itibaren 30 dereceye kadar çıkan sıcak hava, kent genelinde etkisini gösteriyor.

Sıcak havanın yanı sıra hem Bulgaristan'da hem de Edirne'de yağışların az olması, nehirlerde su seviyesinin azalmasını beraberinde getirdi.

Tunca Nehri'nin beslendiği Bulgaristan ve Edirne'de yağışların azlığı nedeniyle su seviyesinde düşüş oldu. Tunca Nehri'nin debisi Suakacağı İstasyonundaki ölçümde saniyede 6 metreküpe kadar geriledi.

Kuraklık tehlikesiyle karşı karşıya kalan nehirde kum adacıkları oluştu, çöpler ve sazlık alanlar ortaya çıktı. Edirne halkı nehirlerin temizlenmesi çağrısında bulundu.

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