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Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler

Milli Savunma Bakanlığı,  Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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 Barış Pınarı bölgesinde 3 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Teröristlerin taciz atışları cezasız kalmıyor. Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde huzur ve güvenlik ortamını bozmak için taciz ateşi açan 3 PKK/YPG'li terörist, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz tarafından etkisiz hale getirildi." ifadeleri kullanıldı.

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