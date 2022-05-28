Ferda Anıl Yarkın evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın sevgilisi kimdir?

Özellikle 90'lar pop deyince akla gelen ilk isimlerden olan ve Sonuna Kadar Geldim Aşkın şarkısı ile popüler olan Ferda Anıl Yarkın bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. 52 yaşında olan Ferda Anıl Yarkın'ın aslen Çanakkaleli olduğu biliniyor. Daha önce hiç evlilik yapmayan Ferda Anıl Yarkın'ın bilinen bir eşi ya da çocuğu yoktur. Peki Ferda Anıl Yarkın şarkılar neler?

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90'lı yıllara damga vuran sesi ve şarkıları ile sevilen isim Ferda Anıl Yarkın bu akşam Şarkılar Bizi Söyler'in konuklarından biri olacak. Bir çok aşk şarkısı söyleyen ve hala dilden dile dolaşan şarkılarıyla ilgiyle takip edilen Ferda Anıl Yarkın 52 yaşında. İstanbul doğumlu olduğu bilinen şarkıcı aslen Çanakkaleli. Özel hayatını hep gizli, kameralardan uzak yaşayan Ferda Anıl Yarkın'ın bilinen bir evliliği ve eşi yoktur. Peki Ferda Anıl Yarkın'ın şarkılar neler?

Ferda Anıl Yarkın kimdir?



Özellikle 90'lı yıllarda çok popüler bir isim haline gele Ferda Anıl Yarkın pop türünde şarkı söylemektedir.

Ünlü isim İstanbul Teknik Üniversitesi'de okumuştur. Okuduğu üniversitede keman bölümünü bitirerek mezun olmuştur.

Müzik kariyerinde iki tane sevilen albüm yapmıştır. 90'lı yılların son albümü 1999 yıllında meydana gelen deprem dolayısıyla ilgi görmemiştir.

Albüm yapmasa da müzikle iç içe olmaya devam eden Yarkın, bugün sanatçılar için stüdyoda eser üretirken konserler vermeyi sürdürdüğü bilinmektedir.



Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında?



Ferda Anıl Yarkın, 21 Ağustos 1970 tarihinde dünyaya gelmiştir.

Bugün 52 yaşındaki ünlü pop şarkıcısının iki tane oğlu vardır.

İlk albümünü çıkarttığı tarih 1993'te Ferda Anıl Yarkın 23 yaşındaydı.

Ferda Anıl Yarkın Nereli?



Ferda Anıl Yarkın dünyaya İstanbul'da gözlerini açmıştır.

Aslen nereli olduğu bilinmese de bir televizyon yarışma programında Çanakkale korosu yönetmesi sebebiyle Çanakkaleli olduğu düşünülmektedir.

Ferda Anıl Yarkın hangi albümleri yaptı?



Ferda Anıl Yarkın'ın albümleri şu şekilde sıralanabilir;

Aşkın Yetmez (1993)

Sonuna Kadar (1996)

Unuttum Sanma (1999)

Ayrılmayalım (2006)