Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklaması olay oldu Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert tepki

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi. Açıklamalara tepki gösteren AK Partili Alpay Özalan, Meral Akşener'i de CHP'nin yedek lastiği olmakla suçladı.

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CHP'nin Van'da düzenlediği "Belediye Başkanları Çalıştayı", Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarının katılımıyla başladı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı konuşmada çok sayıda terör suçundan yargılanan ve cezaevinde yatan Selahattin Demirtaş'a destek çıktı.

Kılıçdaroğlu, " Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişilerin ya da düşüncesinden dolayı hiç kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Mehmet Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun tartışılan sözlerini sosyal medya hesabından video halinde paylaşan AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, hem Kılıçdaroğlu'na ve Millet İttifakı ortağı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

Alpay Özalan: Akşener CHP'nin yedek lastiği oldu

Özalan, "Kemal Kılıçdaroğlu, "Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız, bize katılacaksınız." dedi. Bunu en çok Meral Akşener istiyor demek ki! Size katılmakla kalmadı, bir de CHP'nin yedek lastiği oldu." ifadelerine yer verdi.