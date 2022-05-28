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HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ

Tüm modeller etkilenecek! Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Azaltmaya gitti

Tüm modeller etkilenecek! Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Azaltmaya gitti

Gelen bilgilere göre Samsung, bu yıl sonuna kadar planladığı akıllı telefon üretim adedini ciddi şekilde düşürdü.

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Son zamanlarda yaşanan küresel çip tedarik sorunları ve Rusya-Ukrayna savaşı, teknoloji şirketlerini oldukça zor durumda bırakıyor Koreli Maeil Business News'in bir raporuna atıfta bulunan SamMobile'a göre Samsung,  2022'de üretmeyi planladığı telefon sayısını 310 milyondan 280 milyona düşürdü. Her ne kadar bu rakam kulağa hala oldukça fazla gelse de şirketin hedefinden ve kendisinin ve ortaklarının geçen yıl ürettiği telefon sayısından oldukça düşük.

Bildirildiğine göre, düşürülen üretim hedefleri, düşük kaliteli modellerden amiral gemilerine kadar ürün yelpazesindeki tüm telefonları etkileyecek. Samsung; devam eden bir pandeminin, Rusya/Ukrayna savaşının ve sürekli artan enflasyonun etkilerini hisseden tek şirket değil. Örneğin Apple, şimdilik herhangi bir üretim düşüşü yaşamasa da satışların bu yıl daha düşük seyredeceğini öngörüyor.

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