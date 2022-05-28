BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  DÜNYA

Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde yaşanan izdiham sırasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

Abone ol

AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt şehrinde bir Kilise düzenlediği yardım etkinliği kapsamında insanlara Yemek dağıttı.

31 ölü, 7 yaralı
Etkinlik sırasında yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel Polis 31 kişinin öldüğünü doğrularken 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yiyecek almak için erken saatlerde geldiler
Rivers eyaleti polis sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye akın ettiğini belirterek, "Bazıları sabırsızlanıp acele etmeye başladı. Bu da izdihama neden oldu" dedi.

Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.

ÖNCEKİ HABERLER
Sivas'ta KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi
Sivas'ta KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi
Yeşim Salkım evlilikleri kaç kere evlendi büyük kızının babası kimdir?
Yeşim Salkım evlilikleri kaç kere evlendi büyük kızının babası kimdir?
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Muharrem İnce 'kaçacaklar' diyen Kılıçdaroğlu'nu neden eleştirdi?
Muharrem İnce 'kaçacaklar' diyen Kılıçdaroğlu'nu neden eleştirdi?
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklaması olay oldu Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklaması olay oldu Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert tepki
Ferda Anıl Yarkın evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın sevgilisi kimdir?
Ferda Anıl Yarkın evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın sevgilisi kimdir?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Çanakkale’de korkunç cinayet: Kadının başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu
Çanakkale’de korkunç cinayet: Kadının başına kürekle vurarak öldürdü, gözlerini oydu
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: Vatan sağ olsun
Pençe-Kilit operasyonunda yaralanan gazi: Vatan sağ olsun
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında aslen nereli evli mi Ferda Anıl Yarkın çocuğu var mı?
Ferda Anıl Yarkın kaç yaşında aslen nereli evli mi Ferda Anıl Yarkın çocuğu var mı?