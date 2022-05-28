Nijerya'da izdiham faciası! 31 kişi hayatını kaybetti

Nijerya'da bir kilisede düzenlenen yardım etkinliğinde yaşanan izdiham sırasında 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı

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AFP'de yer alan son dakika bilgisine göre, Nijerya'nın Rivers eyaletindeki Port Harcourt şehrinde bir Kilise düzenlediği yardım etkinliği kapsamında insanlara Yemek dağıttı.

31 ölü, 7 yaralı

Etkinlik sırasında yaşanan yoğunluk izdihama neden olurken 31 kişinin hayatını kaybettiği açıklandı. Yerel Polis 31 kişinin öldüğünü doğrularken 7 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yiyecek almak için erken saatlerde geldiler

Rivers eyaleti polis sözcüsü Grace Iringe-Koko bugün erken saatlerde çok sayıda kişinin yiyecek almak için kiliseye akın ettiğini belirterek, "Bazıları sabırsızlanıp acele etmeye başladı. Bu da izdihama neden oldu" dedi.

Polis konuya ilişkin soruşturma başlattı.