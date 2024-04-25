Gözaltılar gözlerini korkutmadı! Dünya Filistin'e destek için sokaklarda!
Geçen hafta Columbia Üniversitesi'nde başlayan ve dünya çapında birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı tehditleri ve uzaklaştırma baskılarına rağmen büyüyerek devam ediyor.
ABD'de Columbia Üniversitesinde geçen hafta başlayan ve dünya genelinde birçok üniversiteye yayılan Gazze'ye destek gösterileri, polis müdahaleleri, gözaltı ve uzaklaştırma tehditlerine rağmen devam ediyor.
Columbia Üniversitesinde öğrencilerin Gazze'deki soykırımı destekleyen şirketlere sağladığı mali yatırımlara tepki göstermek için kampüsün bahçesinde başlattıkları oturma eylemi, dünyanın dört bir yanındaki öğrenciler için ilham oldu.
ABD'den Avustralya'ya, Fransa'dan Mısır'a kadar birçok ülkede binlerce öğrenci, Filistin'le dayanışma amacıyla kendi üniversitelerinde gösteriler başlattı.
İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının durdurmasını isteyen öğrenciler, Gazze'de ateşkes çağrılarına destek verilmesini ve İsrail'e silah tedarik eden şirketlerin boykot edilmesini talep ediyor.