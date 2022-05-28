Fuat Oktay'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama: 2023'ün ilk çeyreğinde mutfaklarda

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Zonguldak’ın Çaycuma ilçesindeki doğalgaz işleme tesislerinde incelemelerde bulundu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay "2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz’den çıkarılan gaz mutfaklarda" dedi.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Genel Müdürü Metehan Bilgin, Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde bulunan Filyos Limanı’ndaki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde incelemelerde bulundu.

Liman ve tesiste incelemelerde bulundu

Önce havadan helikopterle liman ve tesis bölgesini inceleyen Oktay ve Dönmez, verilen brifingin ardından açıklamalarda bulundu.

"Fatih yeni bir kuyuda çalışmaya devam ediyor"

Fatih’in yeni bir kuyuda çalışmaya devam ettiğini ifade eden Dönmez, konuşmasına şöyle devam etti:

"Yavuz, Kanuni burada, Fatih yeni bir kuyuda çalışmasına devam ediyor. Yedinci nesil sondaj gemimizde geldi, Akdeniz’de. 3 gemimiz burada fiilen iş başında. O aşamadan sonra çıkarılan gazın bu tesise iletiminden bahsediyoruz. Bu projenin 3’üncü aşaması da burada devam ediyor. Yani şu anda 170 kilometrelik denizin altına bir hat döşüyoruz. Bir hat diyoruz ama 3 hattı aynı anda döşüyoruz. Bir, çıkarılan gazın buraya kadar getirildiği bir boru hattı. Onun hemen yanında yaz kış tüm şartlarda donmasını engelleyecek glikol hattı diye tabir ettiğimiz 2’nci bir hat. Üçüncü hatta, uçtan uca her türlü şeyin uzaktan kumanda edildiği, 50 bin sensörün olduğu 3’üncü hattı çekiyoruz. Biz konuşurken uzakta gördüğümüz gemilerimiz, fiilen bu çalışmayı yapıyor. Döşediğimiz hatların bir şekilde korunması gerekiyor. O korunma işlemiyle ilgili çalışmalar bu 170 kilometrelik hatta devam ediyor. Üçüncü aşama da arkamızdaki tesisler. Cumhurbaşkanımızla geldiğimizde burada hiçbir şey yoktu. Burada temel atmayla başlamış, geçen yıl atılan temel çok hızlı bir şekilde gelecek yıl ilk çeyrekte tamamlanmak üzere hamdolsun, son aşamaya doğru adım adım geliyor. Burada ne yapacağız? Burada çok ciddi tesisler var. 3 bin 500 dönümlük alan dedik, oradan gelen doğalgazın burada arıtma işleminin yapıldığı, glikol, su ve diğer şeylerin ayrıştırılarak kurutulduğu bir alan. Hamdolsun burası da plana göre devam ediyor.”

"2023'ün ilk çeyreğinde Karadeniz'den çıkarılan gaz mutfaklarda"

2023’ün ilk çeyreğinde çıkarılan gazın mutfaklarda gaza dönüşeceğini söyleyen Oktay, şöyle devam etti:

"Şu anda bu işlemlere baktığımızda 6 bin ayrı faaliyeti var bu projenin. 6 bin faaliyetinde eş zamanlı yürütüldüğü bir büyük projeden bahsediyoruz. Dünya ölçeğinde bir proje, bu ölçekteki bir projenin hayata geçirilmesi ortalama 6-7 yıl. 5 yıla indiğinde çok başarılı projeler, halbuki biz 2, 2.5 yıl gibi bir sürede hamdolsun bunu üretimden, ana hatta basılma aşaması dahil tamamlayacağız. Bunun için 6 bin ayrı faaliyet devam ediyor. Bu 6 bin faaliyetin devam ettiği ve tamamlanıp işletme aşamasına geçildiğinde, üretimin her bir aşamada yürütülmesi, bu kolay değil. Bu işlemin yürütülmesi için dünyanın en ileri sistemlerinden birisi, bir dijital sistem geliştirilmiş durumda. Hem bu 6 bin faaliyet buradan takip ediliyor. Sonrasındaki işletme faaliyetlerinin de dijital anlamda kendi mühendislerimiz tarafından geliştirilen sistemler, bu da bunun içerisinde. Son aşama da üretilen gazın basılması. Bugün projenin üzerinden ilgili tüm birimlerimizle çok detaylı bir şekilde geçtik. Buradan Türkiye’deki her bir vatandaşımıza bunun 2023’ün ilk çeyreğinde, Karadeniz’den çıkarılan gazın, kendi mutfaklarında açtıkları zaman yakacakları gaza dönüşeceği müjdesini bir kez daha vermek isterim. Bunu da gönül rahatlığıyla veriyorum."