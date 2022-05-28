BIST 2.439
DOLAR 16,19
EURO 17,41
ALTIN 965,28
HABER /  POLİTİKA

Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarda tüm partiler bilgilendirilmeli

Ali Babacan: Sınır ötesi operasyonlarda tüm partiler bilgilendirilmeli

DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Türkiye'nin sınır ötesi operasyonlarında tüm partilerin bilgilendirilmediğini vurgulayarak "Vebalinden kurtulamazsınız, gerekçesini anlatmak zorundasınız" dedi.

Abone ol

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, İstanbul'da partisinin Başakşehir ilçe kongresinde konuştu.

Kürt ve Alevi meselesini çözeceklerini söyleyen Babacan, sınır ötesi operasyonlara da değindi.

Operasyonlara ilişkin bilgilerin HDP dahil tüm partilere verilmesini gerektiğini söyleyen Babacan, operasyonun gerekçesini ve meşruiyetini anlatma zorunda olunduğunu vurguladı:

"Sınır ötesi operasyonlar çok önemli, siyasi partileri bilgilendirmek zorundasınız"
"Özellikle dış güvenlik meselelerinde, bu ülkenin yarınlarıyla ilgili alınacak kritik, stratejik, önemli kararlarda mutlaka diğer siyasi partilerle istişare içinde olmak zorundalar artık. ‘Kardeşim yetki ve mühür bende, aklıma geleni yaparım’, yok öyle yağma. Siz ne yapacağınızı seçime kadar daha çok anlatmak zorundasınız. Hele sınır ötesi operasyon gibi çok önemli, stratejik konularda siyasi partileri bilgilendirmek, bunun gerekçesini, meşruiyetini anlatmak zorundasınız.

"Bunun vebalinden kurtulamazsınız"
Eğer ‘Ekonomik kriz berbat, dolar 16 lirayı geçmiş, milletin dikkatini başka bir yere çekeyim. Ekonomik krizin üstünü daha büyük bir krizle örteyim’ diyorsanız, bunun vebalinden kurtulamazsınız. Anlatmak zorundasınız.

Gücü ele geçirenin zayıfı ezdiği bir Türkiye’ye bir daha asla dönmeyeceğiz. Rövanş isteyenler, çivi çiviyi söker diyenler avcunu yalayacak. Kusura bakmasınlar. Kızgınlığı anlıyoruz, öfkeyi anlıyoruz. Ancak devletin, her türlü yanlışa, her türlü hukuksuzluğa, her türlü suça karşı hukuk içinde kalarak mücadele vermesi gerektiğini en iyi bilenlerdeniz"

ÖNCEKİ HABERLER
Fuat Oktay'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama: 2023'ün ilk çeyreğinde mutfaklarda
Fuat Oktay'dan Karadeniz gazıyla ilgili açıklama: 2023'ün ilk çeyreğinde mutfaklarda
Ferdi Kadıoğlu neden Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı!
Ferdi Kadıoğlu neden Türk Milli Takımı'nı seçtiğini açıkladı!
Sivas'ta KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi
Sivas'ta KKKA'da ölü sayısı 3’e yükseldi
Yeşim Salkım evlilikleri kaç kere evlendi büyük kızının babası kimdir?
Yeşim Salkım evlilikleri kaç kere evlendi büyük kızının babası kimdir?
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Yeşim Salkım kaç yaşında kızı kimdir? Yeşim Salkım gençliği
Muharrem İnce 'kaçacaklar' diyen Kılıçdaroğlu'nu neden eleştirdi?
Muharrem İnce 'kaçacaklar' diyen Kılıçdaroğlu'nu neden eleştirdi?
Tüm modeller etkilenecek! Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Azaltmaya gitti
Tüm modeller etkilenecek! Rusya-Ukrayna savaşı Samsung'u vurdu: Azaltmaya gitti
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklaması olay oldu Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert tepki
Kılıçdaroğlu'nun Demirtaş açıklaması olay oldu Alpay Özalan'dan Kılıçdaroğlu ve Akşener'e sert tepki
Ferda Anıl Yarkın evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın sevgilisi kimdir?
Ferda Anıl Yarkın evli mi eşi ve çocuğu var mı? Ferda Anıl Yarkın sevgilisi kimdir?
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler
Milli Savunma Bakanlığı duyurdu! Etkisiz hale getirildiler