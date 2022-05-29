Bugün ne günü 29 Mayıs'ta ne oldu önemi ne? 29 Mayıs resmi tatil mi?

Bugün 29 Mayıs.. Yani 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fethinin 569. yılı. Bugün bu şanlı gün İstanbul'da birçok etkinlik ile kutlanacak. Vatandaşlar ise 29 Mayıs resmi mi tatil, bugün tatil mi araştırması yapıyor. Bugün yani 29 Mayıs resmi tatil değil. Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek. Peki bugün İETT, metrobüs, metro, vapur ücretsiz mi?

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Bugün ne günü, 29 Mayıs'ta ne oldu, bugün resmi tatil mi soruları merak konusu oldu. Bugün 1453'te fethedilen İstanbul'un kurtuluşunun 569. yılı. Bu şanlı gün İstanbul'da çeşitli etkinlikler ile kutlanacak. Özellikle İstanbul'da yaşayan vatandaşlar 29 Mayıs'ın resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Bir diğer merak konusu da hizmetlerine devam eden toplu taşımaların ücretsiz olup olmayacağı. Peki bugün İETT, metrobüs, metro, vapur ücretsiz mi?

Türkiye ve dünya tarihi açısından önemli anlara sahne olmuş Sultan II. Mehmed'in komutanlığında 54 günlük kuşatmanın ardından 29 Mayıs 1453'te gerçekleşen İstanbul'un fethinin 569. yılı her sene olduğu gibi bu senede çeşitli etkinlikler ile kutlanacak

29 Mayıs İstanbul'un fethi resmi tatil mi:

29 Mayıs İstanbul'un Fethi resmi tatillerimiz arasında yer almıyor. 29 Mayıs 2022 Pazar gününe denk geldiğinden dolayı okullar kapalı olacak. 30 Mayıs Pazartesi günü ise tüm kamu kurum ve kuruluşlar kendi çalışma saatinde hizmet vermeye devam edecek.

29 Mayıs'ta toplu taşıma ücretsiz mi:

İstanbul'da 29 Mayıs Pazar günü otobüs, İETT, metro ve metrobüsün ücretsiz olup olmayacağı konusunda açıklama yapıldı. İlk açıklama, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığın'dan geldi. Marmaray'ın 29 Mayıs Pazar günü ücretsiz hizmet vereceği duyuruldu.

Marmaray'ın Twitter hesabından konuya ilişkin yapılan paylaşımda, "Marmaray trenlerimiz 29 Mayıs İstanbul'un fethi dolayısıyla 29 Mayıs tarihinde ücretsiz hizmet verecektir." denildi.

Esenler Belediye Başkanı ve İBB AK Parti Grup Başkanvekili Tevfik Göksu ise sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı;

Aziz İstanbullular, 13 Eylül 2021'de İBB Meclisi'nde oy birliği ile aldığımız kararla, 29 Mayıs’ta İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümünde, İstanbul'daki toplu ulaşım araçları ücretsizdir, bilgilerinize.