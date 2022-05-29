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ODTÜ’deki bahar şenliklerinde terör propagandası! 16 kişi gözaltına alındı

ODTÜ’deki bahar şenliklerinde terör propagandası! 16 kişi gözaltına alındı

Orta Doğu Teknik Üniversitesi’nde (ODTÜ) düzenlenen bahar şenliklerinde gerçekleştirilen yürüyüş sırasında terör örgütü propagandası yaptığı tespit edilen 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şahıslardan sadece 2’sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenilirken, çeşitli suçlardan kaydı bulunan diğer 8 şüpheliden 4’ünün ise terör örgütü üyesi olmaktan suç kaydının olduğu ortaya çıktı.

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ODTÜ’de 27 Mayıs günü düzenlenen bahar şenliğindeki yürüyüş esnasında terör örgütü propagandası yaptıkları, terör örgütü lehine slogan attıkları ve etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarına ait fotoğraflar ile yaşa dışı pankart açtıkları tespit edilen 16 şahıs, Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden sadece 2’sinin ODTÜ öğrencisi olduğu öğrenildi.

Şüphelilerden 8’inin suç kaydı olduğu ortaya çıktı
Gözaltına alınanlardan 4’ünün daha önce terör örgütü üyesi olmak ve propagandası yapmaktan, 2’sinin kanuna aykırı yürüyüş yapmaktan, diğer 2’sinin ise kasten yaralama ve tehdit suçlarından kayıtları olduğu belirtildi. Operasyon çerçevesinde yapılan aramalarda ise, çok sayıda dijital materyal ile yasadışı yayın ve örgütsel dokümanın ele geçirildiği belirtildi.

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