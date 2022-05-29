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Beşiktaş'ta seçim günü Ahmet Nur Çebi'den açıklama

Beşiktaş'ta seçim günü Ahmet Nur Çebi'den açıklama

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, gerçekleştirilen seçimde çıkan karar ne olursa olsun kendisi ve yönetim kurulunun verilecek her karara saygı duyacağını söyledi.

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Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu’nda oy verme işlemi başladı.
Beşiktaş Olağan Seçimli Genel Kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksi’nde yapılıyor. Kongrede üyeler, kulüp başkanlığının dışında denetleme kurulu, disiplin kurulu, seçme ve sicil kurulu seçimleri için de oy verecek. Başkanlık seçiminde Ahmet Nur Çebi ile Fuat Çimen yarışacak.
Oy verme işlemi saat 11.05 itibariyle başladı. Oy verme hakkına sahip 15 bin 512 üye toplam 20 sandıkta oy verecek. Oy verme işlemi saat 17.00’de sona erecek ve oy sayma işlemine geçilecek.

Her karara saygı duyuyoruz
Beşiktaş Akatlar Spor ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Olağan Seçimli Genel Kurul’da Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, oy verme işlemi öncesinde genel kurula seslendi. Kendileri için yorucu bir gün olacağını ifade eden Çebi, “Ama buraya gelip Beşiktaş için emek verenlere canı gönülden teşekkür ediyorum. Dün söyleyeceklerimi söyledim. Bundan sonra ekleyecek bir şey yok. Biz geldiğimizde icraatları önünüze sunduk. Takdir ve değerlendirme genel kurulun. Beşiktaş’ın sahibi genel kuruldur. Verecekleri karara her şekilde saygı duyacağız. Aday çıkan kardeşimiz Fuat Çimen’e de canı gönülden başarılar diliyorum” dedi

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