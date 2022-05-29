Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüşüyor
İstanbul'un Fethi’nin 569. yıl dönümü kutlaması ve Millet Bahçesi İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi’ndeki hazırlıklar hız kesmeden devam ediyor. Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.
İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.
İlk Fidan Dikim Töreni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki hazırlıklar dün hız kesmeden devam etti. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 350 yaşındaki zeytin ağacı ve 50 yıllık ıhlamur ağaçları da dikildi.
Fethin yıldönümünü simgelemek amacıyla alana 569 fidan dikilirken ilk etabı Mayıs 2023'te açılacak Millet Bahçesi 5 milyon 61 bin metrekarelik alana sahip olacak.
'1453' tarihine atfen toplam 145 bin 300 ağacın toprakla buluşacağı Millet Bahçesi için ilk fidan dikimine 1 milyonu aşkın kişinin katılması bekleniyor.