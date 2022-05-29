Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katılımıyla bugün Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne dönüşüyor

İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde 1 milyon kişiyle kutlanacak. İlk etabının 2023'te açılması planlanan dünyanın en büyük 5'inci şehir parkı olacak Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alana İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikimi gerçekleştirilecek.