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Pençe Kilit operasyonunda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Pençe Kilit operasyonunda 9 PKK'lı etkisiz hale getirildi

Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist daha Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından etkisiz hale getirildi.

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Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre, Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit operasyon bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan açıklamada şu sözler yer aldı:

''Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız! Irak’ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde tespit edilen 9 PKK’lı terörist düzenlenen hava harekâtıyla etkisiz hâle getirildi.''

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