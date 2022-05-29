Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet'in kabrinde: Akşama tüm İstanbul davetli

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Fatih Sultan Mehmet Han'ın İstanbul'un Fethi'ni 569. yıl dönümü vesilesiyle kabrindeki anma törenine katıldı. İmamoğlu tüm halkı akşamki törene davet etti.

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İstanbul'un Fethi'nin 569. yıl dönümü nedeniyle, Fatih Sultan Mehmet Han'ın Fatih Camii haziresinde bulunan kabri başında anma töreni düzenlendi. Törene, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın yanı sıra, İstanbul 1'inci Ordu Komutanı Korgeneral Kemal Yeni, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Yusuf Kenan Topçu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan katıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu Maltepe'de yapılan törene tüm halkı davet ederek şunları söyledi: "İstanbul’un Fethi’nin yıl dönümünde Fatih Sultan Mehmet Han’ın türbesini ziyaret ettik. Bu şehri bize emanet eden Fatih’e, işgalden kurtaran Mustafa Kemal Atatürk’e ve şehitlerimize dua ettik. 18.30’da Maltepe Etkinlik Alanı’nda olacak kutlama programımıza tüm İstanbul davetli."