Mobilya fiyatları uçtu: Kereste fiyatları durdurulamıyor

ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, yaptığı değerlendirmede mobilya sektöründeki fiyat artışının kereste fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını dile getirdi.

Abone ol

Ankara Mobilyacılar Odası (ANKAMOB) Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilya sektöründeki fiyat artışının kereste fiyatlarındaki artıştan kaynaklandığını belirterek, “Bugün odun dediğimiz, tomruk dediğimiz maddelerden MDF, sunta ve suntalam üretiliyor. Bunların fiyatların yükseldiği sürece ülkemizde sıkıntı yaşanır. Çünkü kerestedir bunun kaynağı. Keresteye sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde çıkan kerestenin değerli hale getirilip yine ülkemizde kullanılması gerekiyor. Bunu dışarıya sattığımız sürece mobilyada fiyat artışları olur” dedi.

Dövizin artışı ile ham madde olan kerestenin katma değersiz şekilde yurtdışına satılmasının iç piyasadaki fiyatlarda artışa sebep olduğunu ifade eden Taklacı, yalnızca mobilyasektöründe değil bütün sektörlerde ham madde ihracına kota getirilmesi gerektiğine vurgu yaptı. Mobilya sektörünün yeni yapılan konutlarla doğru orantılı olmasından kaynaklı konut sektörünün de hareketlendirilmesi gerektiğini söyleyen Taklacı, yeni evlenecek gençlere yardımcı olunması gerektiğini belirtti. Taklacı, mobilyada şu an 9 olan taksit sayısının iyileştirilmesinin yanı sıra el işçiliği ortaya konan mobilya sektöründeki mikro işletmelerin pos cihazı kullanmamasından dolayı bu durumun bir soruna yol açabileceğine dikkati çekti. 2021 yılında mobilya sektöründe 6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını ifade eden Taklacı, yıl sonunda bu ihracatın 8 milyar dolara, 2023 yıl sonunda ise 10 milyar dolara ulaşabileceğini aktardı. Taklacı, Türkiye’nin İsrail, Rusya ve Azerbaycan’dan Hollanda, Almanya ve Amerika’ya kadar mobilya ihraç ettiği bilgisini verdi.

“Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı”

Ankara Mobilyacılar Odası Başkanı Hüseyin Taklacı, mobilyada meydana gelen fiyat artışlarının sebebini şöyle anlattı:

“Fiyat artışlarının sebebi kereste ile alakalı. Bugün odun dediğimiz, tomruk dediğimiz maddelerden MDF, sunta ve suntalam üretiliyor. Bunların fiyatları yükseldiği sürece ülkemizde sıkıntı yaşanır. Çünkü kerestedir bunun kaynağı. Keresteye sahip çıkmamız gerekiyor. Özellikle ülkemizde çıkan kerestenin değerli hale getirilip yine ülkemizde kullanılması gerekiyor. Bunu dışarıya sattığımız sürece mobilyada fiyat artışları olur. Çünkü malzeme artışları durmadığı sürece bugün mutfak yaptıracak kesim de yatak odası, yemek odası alacak kesim de yüksek fiyatlardan almak zorunda kalır. Ham maddeye sahip çıkmaya ihtiyacımız var. Ham maddeye sahip çıktığımızda içerideki piyasada kereste fiyatları düşüşe geçecek. Dolayısıyla diğer malzemelerde de düşüş yaşanır. Çünkü malzeme bolluğu iç piyasada fiyatların düşmesine sebebiyet verir. Bu da imalattan başlayarak, boyası, kurulumu, nakliyesi de düşmeye başlar. Mobilyada fiyat artışının yegane sebebi ham madde ile ilgili. Ham maddeye her ay zam geliyor, bu da fiyat artışlarına sebebiyet veriyor.”

“Ham maddenin yurtdışına satılması ile ülkemize çok büyük bir döviz girdisi olmuyor ama biz mobilyayı işlediğimizde 15-20 katı daha yükseğe satacak durumdayız”

Mobilya sektöründe ham maddenin yurtdışına satılması ile ilgili sıkıntı yaşadıklarını dile getiren Taklacı, “Malzeme ile ilgili sorunumuz oldu. Biz bunların katma değerli ürünler olmadığını devletimize ilettik. Bugün sunta, suntalam, MDF, kereste dediğimiz malzememize tamamen kısıtlama getirildi. Bunun bir yıl önce olması gerekiyordu. Çünkü bunlar katma değerli ürünler değil. Ham maddenin yurtdışına satılması ile ülkemize çok büyük bir döviz girdisi olmuyor. Biz mobilyayı işlediğimizde 15-20 katı daha yükseğe satacak durumdayız. Bunları dile getirdik. Devletimiz de bu malzeme ile ilgili kısıtlama getirdi. Bundan sonraki 2-3 aylık süreçte mobilya sektöründe biraz düşüş yaşanır. Çünkü malzeme ülkede bollaştığında fiyatlarda da düşüş meydana gelir" dedi.

“İç piyasadaki fiyat artışlarının yegane sebebi yurtdışına ihracat yapılması”

Mobilyada büyük oranda fiyat artışının meydana geldiğine dikkati çeken Taklacı, “Bunun sebebi de ham maddenin yurtdışına satılması. Diğer sektörler de aynı şekilde. Katma değersiz ürünlerin özellikle yurtdışına verilmemesi gerekiyor. Bunlarla ilgili devletimizin tedbir alması gerekiyor. Çünkü iç piyasadaki fiyat artışlarının yegane sebebi yurtdışına ihracat yapılması. Bazı malzemeler yeterli değil ülkemizde. Bunlar eğer ülkemizde ihtiyaçsa bunların yurtdışına verilmemesi gerekiyor. Bunlar bütün sektörlere bir anda ivme kazandırıyor. Bütün sektörlerde fiyat artışlarına sebebiyet veriyor. Bugün inşaat sektöründe de aynı sebepten dolayı artışlar oluyor. Yurtdışına malzemenin satılması. Katma değerli ürünler değil bunlar. Özellikle devlet yetkililerimize buradan sesleniyorum: Katma değersiz ürünleri yurtdışına vermesinler. Çünkü esnafımız, inşaatçımız hesaplı alsınlar, hesaplı mal etsinler. Biz bunları değerinde yurtdışına satalım. Bunlarla ilgili tedbir alınması gerekiyor” dedi.

“Yeni evlenecek gençlerimizin önünü açmalıyız, onlara yardımcı olmalıyız”

Yeni evlenecek gençlerin ve yeni yuva kuracak insanların arayış içinde olduklarına vurgu yapan Taklacı, “Yeni evlenecek gençlerimizin önünü açmalıyız. Bunlara yardımcı olmamız gerekiyor. Ev konusunda da, mobilya konusunda da, beyaz eşya konusunda da yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili devletimize büyük görev düşüyor. Gençlerimize sahip çıkmamız gerekiyor” diye konuştu.

“Pandemi döneminde Avrupa ülkeleri mobilya üretmedi ancak biz üretime devam ederek çok doğru bir seçim yaptık”

Pandemi sürecinde Avrupa ülkelerinin 8 ay ile 12 ay arasında mobilya sektöründe üretime ara verdiği bilgisini veren Taklacı, “Malzeme üretilmedi. Biz üretime devam ettik Türkiye olarak. Çok doğru bir seçim yaptı ülkemiz. Üretime devam ettik. Ama Avrupa ülkeleri devam etmediği için ham madde ihtiyacı doğdu. Ham madde ihtiyacını da bizim ülkemizden karşıladı. Onlar, bizden ham maddeyi aldığı için bizim ülkemizde bir daralma meydana geldi. Bununla ilgili de ülkemiz sıkıntı yaşıyor. Biz bunu istemiyoruz. Hangi sektör olursa olsun, ülkemizin ihtiyacı karşılansın, ihracat ondan sonraki süreçte yapılsın. Bunun analizinin iyi yapılması gerekiyor. Bununla ilgili devletimizin iyi tedbir alması gerekiyor. Bugün fiyat artışlarının sebebiyeti de bu. Bizim bununla ilgili devletimizden isteğimiz, ülkemizde üretilen ham maddeye sahip çıkılması gerekiyor. Bunları işleyelim, ondan sonra satalım. Ülkemizde yaşayan insanlarımızı rahatsız edecek şeylerin yapılmaması gerekiyor. Ülkemizdeki insanlarımız fiyat artışlarından mustarip. Bunu görüyoruz. Biz de üzülüyoruz ama yapacak bir şeyimiz yok şu an itibarıyla” ifadelerini kullandı.

“Mobilya fiyatları çok yükseldiği için taksit sayılarının artırılmasına ihtiyacımız var”

Taklacı, mobilya sektöründeki taksit sayısının şu anda 9 olduğunu hatırlatarak, “Mobilya fiyatları çok yükseldiği için taksit sayılarının artırılmasına ihtiyacımız var. Çünkü mobilya fiyatları çok yükselmiş durumda. Özellikle asgari ücret veya biraz üstünde çalışan insanlar mobilya ya da beyaz eşya alamayacak duruma geldi. Bu yüzden taksit sayıları ile biraz oynanabilir. Tabii bizim gibi el işçiliği, el sanatı yapanlara yüksek taksit sayısı artı getirmiyor. Çünkü bizim üyelerimizin mikro bir yapısı var. Bunların geneli pos cihazı kullanmıyor ama bizim bütün kesimleri düşünmemiz gerekiyor mobilya sektörü olarak. Taksit sayılarında bir iyileştirmeye gidilmesi gerekiyor. Bunun da bir an önce yapılması gerekiyor. Çünkü insanlar bir çıkmaza girmiş durumda. Yeni ev kuracak insanlarımıza yardımcı olmamız gerekiyor. Bununla ilgili destek verilmesi gerekiyor” diye konuştu.

“Konutta da özellikle TOKİ’nin sahneye çıkması gerekiyor”

Mobilya sektörü gibi konut sektöründe de sorun olduğunu belirten Taklacı, “Konutta da özellikle TOKİ’nin sahneye çıkması gerekiyor. Bir daralma var. Yeni evlenecek gençlerimize de yardımcı olunması gerekiyor. Çünkü gençlerimizi ayakta tutmamız gerekiyor. Gençler olmazsa biz olmayız. Gençlerin kafasının rahat olması gerekiyor. Büyükler olarak bizler de onların büyükleri olarak destek vermemiz gerekiyor. Bunlar için devletimiz özel bir destek versin” dedi.

“2022 hedefi 8 milyar dolar olacak mobilya ihracatının”

ANKAMOB Başkanı Taklacı, 2021 yılında mobilya sektöründe 6 milyar dolarlık ihracata ulaşıldığını dile getirerek, “Sıralamaya baktığınızda dünya pazarında ihracat rakamlarına göre 6. sıraya geldi ülkemiz. İhracat yapıyoruz. Devamlı ivme kazanan bir sektör mobilya sektörü. 2022 hedefi 8 milyar dolar olacak mobilya ihracatının. 2023 hedeflerinde de 10 milyar dolar hedefini yakalayacağı görülüyor. Devamlı ivme kazanan bir sektör. Bu sektöre sahip çıkılması gerekiyor. Ham maddesinin yüzde 93’ü ülkemizden karşılanan bir sektör mobilya sektörü. Yüzde 7 hırdavatta ithalatı olan bir sektör. İhracatla döviz girdisi olduğu zaman tamamı ülkemize kalacak bir sektör. Ama özellikle ham maddemize sahip çıkmamız gerekiyor. Ham maddeyi işleyip de yurtdışına satmamız gerekiyor. Dünyada hızlı ilerleyen bir sektörümüz var. Bu sektöre devletimizin biraz daha desteğiyle ihracat rakamlarını daha da yukarı çekebiliriz” değerlendirmesini yaptı.

“Mobilyada Amerika’ya kadar ihracatı var Türkiye’nin”

Türkiye’nin çok sayıda ülkeye mobilya ihraç ettiğini dile getiren Taklacı, “Baktığınızda ihracat sıralamasının başında İsrail var. İkinci sırada Irak görülüyor. Azerbaycan, Türkmenistan ve Rusya tarafı görülüyor. Avrupa’da özellikle Almanya, Hollanda gibi ülkelere ihracatımız var. Amerika’ya kadar ihracatı var Türkiye’nin. Çünkü Türk mobilyası dünya pazarında talep gören bir sektör. Kalitesi olan bir sektör. Tabii bunların daha çok desteklenmeye ihtiyacı var. Çünkü pazar bulan bir sektör. Baktığınızda ihracat şansımızın çok olduğu bir sektör. Bu sektöre destek verilmesi gerekiyor. Çünkü ihracat etrafımızdaki ülkeler bizden mobilya almış olsa zaten yetiştiremeyiz. Bugün dövizin artışı da ihracat şansını artırmış durumda. Bence dövizin artışı mobilya sektörüne ivme kazandırır. Ama iç piyasayı da düşünmemiz gerekiyor. Bunun için de özellikle ham maddemize sahip çıkmamız gerekiyor. Diğer ülkeler özellikle kerestenin bir parçasını bile göndermiyor. Çünkü kereste çok önemli. Kerestemize sahip çıkmamız gerekiyor” dedi.

“Türkiye’de mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı kerestedir”

Kereste fiyatlarında artışa sebep olduğunu söylediği e-ihale sisteminin düzenli hale getirilmesi gerektiğini belirten Taklacı, “E-ihale çıktığından bugüne kereste fiyatlarında devamlı artış meydana geldi. Biz bunun doğru olmadığını görüyoruz. E-ihalenin daha kapsamlı hale getirilip, keresteyi kimlerin aldığına bakılması gerekiyor. Türkiye’de mobilya sektörünün en büyük sıkıntısı kerestedir. Sunta, suntalam, MDF gibi ürünler keresteden üretiliyor. Bununla ilgili e-ihalenin kapsamının genişletilmesi gerekiyor. En büyük sıkıntılardan biri şu anda” diye konuştu.