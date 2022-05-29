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6'lı Masa bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 gündem maddesi

6'lı Masa bugün toplanıyor! İşte masadaki 4 gündem maddesi

CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, DEVA Partisi ve Demokrat Parti'nin oluşturduğu 6'lı masa bugün yeniden toplanıyor. Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde dördüncü kez Ankara'da toplanacak olan 6'lı Masa'nın gündemi 4 madde olarak belirlendi.

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6'lı masa bugün Gelecek Partisi'nin ev sahipliğinde dördüncü kez Ankara'da toplanacak. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun katılım sağlayacağı toplantının öne çıkan 4 gündem maddesi şöyle:

- Seçim güvenliği için parti temsilcilerinden oluşan komisyonun hazırladığı rapor ve önerileri toplantının öncelikli gündem maddelerinden biri. Seçmen listelerinin kontrol edilmesinden seçim gecesi sandıkların beklenmesine, sonuçların tasnif edileceği dijital altyapıdan sandık üyelerinin dağıtılmasına kadar bir dizi önlemin hayata geçirilmesi için yapılacak organizasyonun ayrıntıları ele alınacak.

- Parlamenter sisteme geçiş sürecinin temel prensipleri ele alınacak. Bu kapsamda liderlerin ortak imzasıyla 28 Şubat 2022'de yayınlanan 'Yarının Türkiye'si için... Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem' başlıklı deklarasyonun altının doldurulması için yapılması gerekenler konuşulacak.

- Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun cumhurbaşkanı adayı belirlenmese bile adayın açıklanacağı takvimin netleştirilmesi yönündeki talebi masanın gündem maddelerinden biri.

- Altılı yapının içinden farklı seçim ittifaklarının çıkma ihtimali, resmi gündem başlıkları arasında olmasa da liderlerin konuşması beklenen konulardan biri. İttifak olasılıklarının masanın parlamenter sisteme geçiş ve ortak cumhurbaşkanı adayı belirleme yönündeki iradesini etkilememsi ise altı partinin ortak tavrı olarak öne çıkıyor.

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