TBMM'de gündem yoğun Meclis, TİM ve ihracatçı birliklerine düzenlemeyi görüşecek

Meclis, bu hafta TİM ve ihracatçı birliklerine yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifi için mesaisini sürdürecek.

Abone ol

Haftalık çalışmasına 31 Mayıs Salı başlayacak Genel Kurulda, İhracatçılar Meclisi ile İhracatçı Birliklerinin Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine devam edilecek.

Teklife göre, ihracatçı birliklerinin ve Türkiye İhracatçılar Meclisinin genel sekreter ve genel sekreter yardımcılıklarına 30 gün içinde atama yapılmaması halinde Ticaret Bakanlığınca resen atama yapılabilecek.

İhracatçı birliklerinin yedek akçelerine aktarılan tutarın Ticaret Bakanlığınca belirlenecek miktarı, İhracatı Geliştirme Anonim Şirketi sermayesine eklenecek.

Türkiye'de gerçekleştirilen fuarların düzenlendiği iç alanlarda yapılan ilan ve reklamlar vergiden muaf tutulacak.

Genel Kurulda daha sonra Avukatlık Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlanması öngörülüyor. Düzenlemeye göre, avukatlık stajına fiilen engel olmamak şartıyla herhangi bir işte sigortalı olarak çalışılması avukatlık stajının yapılmasına engel olmayacak. Birden fazla baronun bulunduğu illerde her bir baro tarafından adli yardım bürosu oluşturulacak.

- Komisyonların gündemi

TBMM'deki ihtisas komisyonları da gündemlerindeki kanun tekliflerini ele alacak.

Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, yarın AK Parti Konya Milletvekili Tahir Akyürek başkanlığında toplanacak. Komisyonda, müsilaj ve imara ilişkin düzenlemeler içeren Çevre Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşülecek.

Teklife göre, riskli yapı tespiti yapılmasının engellenmesi durumunda güvenliği sağlamak üzere kolluk kuvvetlerinden destek alınarak tespit yapılacak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı veya idare tarafından, binanın bulunduğu arsanın tehlikeli durumu veya hasar ve tahribat bakımından acilen boşaltılması ve yıktırılması gerektiği belirlenen binalar riskli yapı olarak kabul edilecek.

Coğrafi bilgi sistemi kapsamındaki yazılımlar, Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi standartları ile uygunluğu sağlanmak amacıyla bakanlıkça sertifikalandırılacak. Tamamlanan yapıların izlenmesini kolaylaştırmak için "bina kimlik sertifikası" uygulaması getirilecek. Mahalli idarelerin Yap-İşlet-Devret modeliyle gerçekleştireceği projelerin hayata geçirilmesi, herhangi bir aksaklık olmaması için Blokajlı Banka Hesabı sistemi kurulacak.

Dışişleri Komisyonu, salı günü toplanarak uluslararası anlaşmaların onaylanmasını uygun bulan 8 kanun teklifini görüşecek.

Dijital Mecralar Komisyonu çarşamba günü toplanacak. Önce Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının sunumunu dinleyecek olan komisyon daha sonra AK Parti ve MHP milletvekillerinin imzasını taşıyan basın, sosyal medya ve internet haberciliğine ilişkin düzenlemeleri içeren Basın Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ni tali komisyon olarak görüşecek.

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde faaliyet gösteren Kadınların İş ve Aile Yaşamlarının Uyumlaştırılmasında Karşılaşılan Sorunların Tespiti ve Çözüm Önerilerinin Belirlenmesi Konulu Alt Komisyonun çarşamba günkü toplantısında, Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü, Türkiye Belediyeler Birliği ile Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Temsilcileri komisyona bilgi verecek.

KİT Komisyonu, 2019-2020 dönemine ilişkin denetim programını sürdürecek. Komisyon, salı günü Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü ile Türk Sudan Uluslararası Tarım ve Hayvancılık AŞ, çarşamba günü Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ, Türkiye Emlak Katılım Bankası AŞ ve Bağlı Ortaklıkları, perşembe günü ise Türkiye Vakıflar Bankası TAO ve Bağlı Ortaklıklarının hesaplarını inceleyecek.

Bu arada TBMM'de siyasi partilerin haftalık düzenledikleri grup toplantıları da yapılacak.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, çarşamba günü saat 11.45'te, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'nda partililere hitap edecek.