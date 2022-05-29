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Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı arttı

Metropoll anketi: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın görev onayı arttı

Metropoll Araştırma'nın son anketine göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın görev onayı, bir önceki aya göre yüzde 2,3 oranında arttı. Halkın yüzde 44,4’ü Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylıyor...

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Metropoll Araştırma, “Türkiye’nin Nabzı” anketinin Mayıs ayı sonuçlarını açıkladı. 13-20 Mayıs 2022 tarihleri arasında 2 bin 45 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, “Recep Tayyip Erdoğan’ın cumhurbaşkanlığı görevini yapış tarzını nasıl buluyorsunuz?” sorusu yöneltildi.

Erdoğan'ın görevini yapış tarzını onaylayanlar mayıs ayında yükselişe geçti. Ankete katılanların yüzde 44,4’ü “evet, onaylıyorum” derken, yüzde 47,3'ü ise “hayır, onaylamıyorum” dedi. Erdoğan’ın bir önceki ayda görev onayı yüzde 42,1’di.

Erdoğan’ın görev onayının artmasında; İsveç ve Finlandiya’nın NATO’ya katılımına karşı çıkması, Irak’ın kuzeyine düzenlenen Pençe-Kilit operasyonu ve Ukrayna-Rusya savaşındaki üstlenilen rolün etkisi olduğu düşünülüyor. 

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