İstanbul nefes alacak! Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı Cumhurbaşkanı Erdoğan dikti

TÜRKİYE'nin en büyük millet bahçesi olacak olan Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nin ilk fidanları İstanbul'un fethinin 569. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla toprakla buluştu. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeki 5 milyon 61 bin metrekarelik alanda İstanbul'un fethini temsilen 145 bin 300 ağaç dikilecek.

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İSTANBUL'un fethinin 569. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde gerçekleştirilen fetih şöleni vatandaşların yoğun katılımıyla başladı.

Fetih şöleni için Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde üzerinde, "İstanbul'un Fethi'nin 569. yıldönümü kutlamaları" ve "Millet Bahçesi ilk fidan dikim töreni" kutlamaları yazan dev platformlar kuruldu. Kutlamalara katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda vatandaş oluşturulan kontrol noktalarından geçerek alanı doldurdu. Basın mensupları da kendileri için oluşturulan alanda etkinliği takip etti.

Şölen alanının bir çok noktasına büyük Türk bayrakları ile Mustafa Kemal Atatürk ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın posterleri asıldı. Mehteran konseriyle başlayan fetih şöleninde Türk Yıldızları gösteri yaptı. Yücel Arzen'in konser verdiği şölende vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarıyla seslendirilen türkülere ve ezgilere eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk fidanı dikti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kutlamaların yapıldığı şölen alanına giriş yaptı. Erdoğan'ın katılımıyla ilk fidan dikim töreni gerçekleştirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, kendilerine eşlik eden çocuklarla birlikte ilk fidanı dikti.

Öte yandan trafik ekipleri Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne giden güzergahta kontrol noktaları oluşturdu. Polis ekipleri kontrol noktalarında durdukları araçlara nereye gideceklerini sorarak, yönlendirmede bulundu. Atatürk Havalimanı'nın girişinde uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı vatandaşlar, araçlarını yol kenarında bırakarak kutlama alanına yürüyerek ilerledi.