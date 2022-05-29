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Galatasaray'dan Real Madrid'e olay gönderme: Tebrikler ama emin misiniz?

Galatasaray'dan Real Madrid'e olay gönderme: Tebrikler ama emin misiniz?

UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Liverpool'u 1-0 yenerek şampiyon olan Real Madrid'in Twitter hesabından yaptığı paylaşıma Galatasaray'dan cevap geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finalinde Liverpool'u 1-0 mağlup eden Real Madrid, kupayı 14. kez müzesine götürdü. Galibiyetin ardından Twitter hesabından paylaşım yapan Real Madrid takımı, "Finalleri oynamayız, finalleri kazanırız" ifadelerini kullandı.

Bu paylaşımın ardından ise Galatasaray'dan karşı yanıt geldi. Galatasaray'ın 2000 yılında Real Madrid'i Süper Kupa finalinde 2-1 yendiği fotoyu paylaşan Galatasaray'ın İngilizce hesabı, "Tebrikler ama emin misiniz?" sorusunu sordu.

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