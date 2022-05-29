Pakistan'da gerilimli günler! Imran Han meydan okudu: 2 milyon kişiyle İslamabad'a girerim

Eski Pakistan Başbakanı Imran Han, "Hükümete seçim yapması için 6 gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" ifadelerini kullandı. Imran Han, Pakistan Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu hükümetiyle birlikte indirilmişti.

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PAKİSTAN Parlamentosunda 10 Nisan'da yapılan güven oylaması sonucu hükümetiyle birlikte indirilen eski Başbakan Imran Han, Pakistan'ın ABD'de planlanan 'yabancı bir koplo' tarafından kurulan 'hainle' tarafından yönetildiğini söyledi.

CNN International'ın haberine göre Imran Han, "Bu ithal hükümete yeni seçimler ilan etmesi için altı gün veriyorum. Aksi takdirde 2 milyon insanla tekrar İslamabad'a girerim" dedi.

ABD'ye öfke tezahüratları

Imran Han'a coşkulu destek çığlıkları ABD'ye ve mevcut Pakistan yönetimine karşı öfke tezahüratları kalabalığın arasında yankılandı.