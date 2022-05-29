Rüşveti bölüşemediler! CHP'li Maltepe Belediyesinde paylaşım kavgası kayıtlara yansıdı

Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Maltepe Belediyesindeki rüşvet operasyonunda şüphelilerin para kavgası telefon kayıtlarına yansıdı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal'ın özel kalemi Seval Arslan, görüştüğü kişiye, "Niye o kadar az? Gelen para fazlaydı. Kapatsana, Haydar Başkan'a yazacağım" diyor. Arslan'ın konuştuğu kişi ise "Tamam, 'Üçe bölün' demiş Haydar Başkan. Gerizekalı dur!" diye cevap veriyor.

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Cumhuriyet Halk Partili (CHP) Maltepe Belediyesine yönelik rüşvet operasyonunun detaylarına Yeni Şafak ulaştı. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal, Battal'ın özel kalemi Seval Arslan, eski Maltepe Tapu Müdürü Yılmaz Ceyhan ve belediye çalışanı Ferhat İşsever'in kendi aralarında yaptığı konuşmalar rüşvet çarkının nasıl işlediğini ortaya koydu.

Rüşvet havuzunda toplanan paralardan 'borç' diye söz eden belediye çalışanlarının paraları kendi aralarında bölüştüğü, paylaşımın Haydar Battal'ın koordinesinde yapıldığı tespit edildi. Mali Şube polislerinin tespitlerine göre rüşvet paraları eşit şekilde bölüştürülmediği için bazen sorun yaşanmış.

Paranın başında Battal var

Banka hesabına yatırılacak rüşvet parası belediye çalışanı Ferhat İşsever tarafından 'yardım' olarak nitelendirilirken alınan rüşvetin eşit şekilde dağıtılmadığı ve bu nedenle sorun yaşandığı da şüphelilerin kendi aralarında yaptıkları konuşmalara yansıdı. Battal'ın özel kalemi Seval Arslan'ın gelecek rüşvet parası için görüştüğü kişiyle, "Niye o kadar az? Gelen para fazlaydı. Kapatsana, Haydar Başkan'a yazacağım" diye paylaşımdan rahatsız olduğu konuşmalar yaptığı tespit edildi. Arslan'ın konuştuğu kişi ise "Tamam, 'Üçe bölün' demiş Haydar Başkan. Gerizekalı dur! WatsApp'tan arayayım" sözleriyle taksimin Haydar Battal koordinesinde yapıldığını ortaya koydu.

Zabıtaya eşofman bile istemişler

Belediye çalışanları usulsüz işlemler karşılığında rüşvet olarak sadece para almamış. Bir öğrenci yurdunun yapımında ruhsat karşılığında belediyede görevli tüm zabıta personeline eşofman istenmiş. Belediye Başkan Yardımcısı Haydar Battal ile H.A.T. arasında geçen konuşmada yurt ve kahvehaneye usulsüz bir kapı açılmak istendiği, kapı açılması halinde yurt ruhsatının iptal edileceği belirtilerek duruma çözüm aranıyor. Battal'la konuşan H.A.T.'nin, "Normal ruhsatını aldı zaten. Ruhsatını alana kadar zabıtaya eşofman bile istediler. Onları hiç söylemiyorum" şeklindeki sözleri dikkat çekti.