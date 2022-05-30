ABD'de 3 bin 99 dolar olan kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi bakın kaç dolar ödedi?

ABD'de dişi için kanal tedavisinden 3 bin 99 dolar istenen kadın, İzmir'de 160 dolara kanal tedavisi yaptırdı. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, ABD'de tedavi masraflarının Türkiye'ye göre kat kat pahalı olduğunu yazdı.

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ABD'deki sağlık sisteminin pahalı olması o ülke vatandaşlarını başka ülkelere arayışa yöneltiyor.

Türkiye'de kanal tedavisi yaptıran ABD'li kadının sosyal medya paylaşımı konuşuluyor. Sabah yazarı Mevlüt Tezel, diş tedavisi için İzmir'e gelen ABD'li kadını "Türkiye'de 160 dolar olan kanal tedavisi ABD'de ne kadar?" başlıklı yazısında kaleme aldı. İşte o yazının ilgili bölümü:

Hem tatil yaptı hem tedavi oldu

Amerika'da yaşayan genç bir kadın, kanal tedavisi için gittiği dişçide kendisinden 3 bin 99 dolar istenince araştırmalara başladı. Türkiye'nin sağlık konusunda oldukça uygun olduğunu gören kadın, 807 dolara uçak bileti alarak İzmir'e geldi.

İzmir'de bir haftalık otel konaklaması için 200 dolar harcadığını söyleyen ABD'li kadın hem tatil yaptığını hem de kanal tedavisi için 160 dolar harcadığını sosyal medyadan paylaştı.

Kat kat pahalı

Keşke dönüş biletinin tutarını da paylaşsaydı! Bir hafta İzmir'de 3 bin 240 TL'ye hangi otelde kaldı acaba? Elbette çok ucuza kalınacak yerler bulunabilir ama gelmişken şöyle bir hafta tatil yapayım, kalacağım yer temiz, nezih olsun derseniz İzmir'de 200 dolara üç yıldızlı bir otelde bile kalamazsınız.

Hadi ABD'de dişçiye vereceği 3 bin 99 doları, Türkiye'de dönüş uçak bileti dahil ortalama standartlarda konaklama ve tedavide harcadığını kabul edelim. Yine ABD'li genç kadın kârlı çıkıyor

Döviz kuru farkının yabancılara bu tarz tedavi+tatil imkanı sunması elbette bizleri düşündürüyor. Lakin bu haberde asıl tartışılması gereken ABD'de bir kanal tedavisinin 3 bin 99 dolar olması!

ABD'de yaşayan Tolga Karel, Nisan 2020'de hastanelerin pahalılığından şöyle bahsetmişti: "Böbreklerimi üşüttüm. Hastaneye gittim, röntgen çeksinler diye... Benden 3 bin 500 dolar istediler. Ben de dedim ki 'Röntgen çekin, böbreğim de sizde kalsın, ödeşelim' Ölürüm de ben size bu parayı vermem."

Diş, röntgen bunlar küçük örnekler. ABD ve birçok Avrupa ülkesinde kanser, kalp, iç hastalıklar gibi ciddi rahatsızlıkların tedavi masrafları Türkiye'ye göre kat kat pahalı.

Muhalif kişiliğiyle bilinen Pelin Batu bile ABD'den döndükten sonra "Amerika'da 'Paranız yoksa ölün' gibi bir durum var. Sağlık sistemi en çok eleştirilen şey" demişti.