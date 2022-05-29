Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne 560 bin kişi akın etti! İsmail Saymaz'ın iddiası güldürdü
İSTANBUL'da Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne ilk fidanı diken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, fetih kutlamalarına 560 bin kişi katıldığını açıkladı. Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise milletin zorla getirildiğini iddia etti. Saymaz'a yanıt vatandaşın coşkusunu paylaşan gazeteci Zeki Bahçe'den geldi.Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen İstanbul'un fethinin 569. yılı kutlamalarına ve Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi ilk fidan dikim törenine katıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan alana gelmeden vatandaşlar akın akın yollara düştü. Birçok etkinliğin düzenlendiği kutlamalarda son olarak kürsüye Erdoğan çıktı. Erdoğan, kendisini dinleyenlere hitabından önce ihtişamlı kalabalık hakkında bilgi verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Aldığım resmi rakamlarla şu anda 560 bin kişi karşımda bulunuyor. Siz ne güzel insanlarsınız. Sizler 2023’e giden bu yolda hazır olduğunuzu gösterdiniz" dedi.
İsmail Saymaz'ın iddiası güldürdü
Halk TV yazarı İsmail Saymaz ise milletin alana zor getirildiğini ve gitmeyenlerin fişleneceğini iddia etti. Saymaz'a yanıt vatandaşın coşkusunu paylaşan gazeteci Zeki Bahçe'den geldi.
Siz parka bile böyle zorla insan getiriyorsanız, bakalım seçim vakti miting meydanlarını nasıl dolduracaksınız? Herhalde havalimanı müteahhitlerinin iş kamyonlarıyla ‘seçmen’ getirir, meydana dökersiniz.— İsmail Saymaz (@ismailsaymaz) May 29, 2022
Maşallah Atatürk Havalimanı'nda yağmur gibi insan seli.— Zeki Bahçe (@zekibahce) May 29, 2022
Zorla değil ya kıskanıyorsanız kudurun ne diyelim..#85MilyonunBahçesi pic.twitter.com/FJZ8ijM4mG