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İşte doktorların Putin'e biçtiği ömür! Rus ajan açıkladı

İşte doktorların Putin'e biçtiği ömür! Rus ajan açıkladı

UKRAYNA'daki savaş son sürat devam ederken Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Adı açıklanmayan bir Rus ajan, doktorların Putin'e biçtiği ömrü İngiliz basınına açıkladı.

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RUSYA ile Ukrayna arasındaki savaş 4'üncü ayına girerken Rusya'dan çok konuşulacak bir iddia geldi. İngiliz basını Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kanser olduğu iddiasını bir kez daha gündeme getirdi ve doktorların Putin'e biçtiği ömrü sayfalarına taşıdı.

Mirror gazetesinin özel haberine göre doktorları Rus lidere en fazla 3 yıl ömür biçti. İngiliz gazete haberini Rusya'nın devlet iç güvenlik kurumu olan Federal Güvenlik Servisinde (FSB) görev alan bir ajana dayandırdı.

"Görme yetisini kaybediyor"
Kaynağın adı güvenlik gerekçesi ile gizli tutulurken Putin'in hastalığı nedeniyle görme yetisinde de ciddi gerileme meydana gelmiş durumda. Rus ajan, gazeteye yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Televizyona çıktığında ne söyleyeceğini okumak için her şeyin büyük harflerle yazılmış olduğu kağıt parçalarına ihtiyaç duyuyor. Bu kağıtlara yazılan harfler o kadar büyük ki her sayfada sadece birkaç cümle var. Gözlerindeki durum ciddi şekilde kötüleşiyor."

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