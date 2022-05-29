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Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Beşiktaş'ta Ahmet Nur Çebi yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ta gerçekleştirilen olağan seçimli genel kurulunda Ahmet Nur Çebi, kesin sonuçlara göre 2777 oyla başkan seçildi.

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Beşiktaş olağan seçimli genel kurulu, Beşiktaş JK Akatlar Spor Kompleksinde gerçekleşti. Saat 11.00'de başlayan oy verme işlemi saat 17.00'de sona erdi. Ahmet Nur Çebinoyunu 4. sandıkta, Fuat Çimen ise oyunu 5. sandıkta kullandı. 15 bin 512 üyenin oy verme hakkı olduğu seçime 4 bin 529 üye katılım gösterdi.

Oylama sonucunda Ahmet Nur Çebi tekrar başkan seçildi. Oy sayımı sonucunda Ahmet Nur Çebi 2 bin 777, Fuat Çimen 1190 oy aldı. Kullanılan 4 bin 423 oyda 3 bin 965 geçerli, 397 boş ve 59 geçersiz oy çıktı.

Başkan Ahmet Nur Çebi'nin yönetim kurulu listesi şöyle:
Asıl üyeler: Engin Baltacı, Emre Kocadağ, Mehtap Mutluşan Ferah, Celal Aral, Serhan Çetinsaya, Murat Kılıç, Umut Tahir Güneş, Ali Bayrak
Yedek üyeler: Bilgihan Cenk Sürmen, İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Seyit Ateş, Umut Şenol, Melih Arslan

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