Erdoğan'ın rest çekti İsveç geri vites sinyali verdi: 'Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz' mesajı

Barış Pınar Harekatı'nın ardından Türkiye'ye silah satışı kısıtlaması getiren İsveç, NATO üyeliği başvurusu sonrası Türkiye'den gelen tepkiler üzerine 'Türkiye'ye silah ihracatı yapabiliriz' mesajı verdi.

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NATO'ya başvuruda bulunan İsveç, bugünkü koşullarda Türkiye'ye silah ihracatı yapabileceğini açıkladı.

İsveç Devlet Silah İhracat Kontrol Dairesi (ISP) Başkanı Karl Evertsson, İsveç'in NATO'ya üyelik başvurusu konusunda Türkiye ile yürütülen müzakerelere ilişkin Expressen gazetesine açıklamada bulundu.

İsveç savunma komisyonunun talep ettiği koşullarda silah ihracatı yaptıklarını kaydeden Evertsson, "Türkiye'nin şu an bizim silahlarımıza ihtiyacı yok. Bizden silah almıyorlar. Savunma komisyonundan gelen uygulamaları duruma göre değerlendiriyoruz. Türkiye'ye bugünkü koşullarda silah satabiliriz." ifadelerini kullandı.

PKK'daki İsveç yapımı silahlar için ilginç açıklama

Evertsson, İsveç yapımı tanksavar AT-4 silahlarının terör örgütü PKK'nın eline nasıl geçtiğine ilişkin soruya ise "Biz, bu silahları örgütlere ihraç etmiyoruz. Bu, söz konusu silahların ABD'nin lisansı altında da üretiliyor olması ve bunların üçüncü ülkelere gönderilmesine izin verilmemesi koşuluna dikkat etmemizden kaynaklanıyor olabilir." yanıtını verdi.

ISP, 15 Ekim 2019'da Türkiye'ye silah satışını yasaklamıştı. Devlet radyosu SR'nin haberine göre, bu tarihten sonra 3 İsveç merkezli özel silah üreticisi şirketin, Türkiye'ye silah satma isteği kabul edilmemişti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan ziyareti dönüşünde gazetecilerin sorularını yanıtlarken Finlandiya ve İsveç heyetleriyle ilgili olarak "Görüşmeler maalesef beklenen düzeyde olmadı. Bunlar dürüst değiller, samimi değiller" dedi.

Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya başvuru sürecinin ilerlemesini engelleyen Ankara'nın taleplerinden biri iki kuzey ülkesinin 2019'da Suriye'nin kuzeyine yapılan 'Barış Pınarı Harekatı'nın ardından getirdiği silah satışı kısıtlamalarını kaldırmasıydı.