BIST 2.519
DOLAR 16,39
EURO 17,66
ALTIN 977,47
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra intihar etti

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Boşanma aşamasındaki karısını öldürdü, kızını ise yaraladıktan sonra intihar etti

KOCAELİ'de boşanma aşamasında olan şahıs, karısını öldürüp, intihar etti. Şahıs kızını da silahla vurdu. Yaralanan kız hastaneye kaldırıldı.

Abone ol

Olay, Kocaeli’nin Körfez ilçesi Çamlıtepe Sezer Sokak üzerinde bulunan 3 katlı binanın birinci katında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasında olan Turan Karslı ile karısı Güler arasında tartışma çıktı.

Çıkan tartışmada koca, karısına ve kızına kurşun yağdırdı. Şahsın karısı olay yerinde hayatını kaybederken, kızı ise evin balkonundan yaralı olarak aşağıya atladı. Daha sonra Turan Karslı aynı silahla kendini vurdu.

Sesleri duyan komşular hemen 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, yaralı şahsı ambulansa alarak hastaneye götürdü. Evde biri 3 aylık diğeri de 4 yaşında 2 çocuğun olduğu öğrenildi.
Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı
Foto Galeri Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Gelirlerinin yüzde 3'ünü...
RTÜK'ten Halk TV, Flash TV, KRT ve TELE1'e Kemal Kılıçdaroğlu cezası! Gelirlerinin yüzde 3'ünü...
Muharrem ayı ne zaman 2022 Muharrem orucu kaç gün tutulur?
Muharrem ayı ne zaman 2022 Muharrem orucu kaç gün tutulur?
AK Parti'li Karahocagil: Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır
AK Parti'li Karahocagil: Cumhurbaşkanı'na düşmanlık, onu seçen halka düşmanlıktır
Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...
Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...
Beşiktaş'tan Cem Küçük'e sert cevap: Gazeteci müsveddesi, cahil! 'Askıda akıl' kampanyası
Beşiktaş'tan Cem Küçük'e sert cevap: Gazeteci müsveddesi, cahil! 'Askıda akıl' kampanyası
Altın için çıldırtan tahmin! Kuyumcular açıkladı dünyadaki sıkıntılar nedeniyle...
Altın için çıldırtan tahmin! Kuyumcular açıkladı dünyadaki sıkıntılar nedeniyle...
Okula başlama yaşı hesaplama robotu TC ile sorgulama ekranı-2022 MEB
Okula başlama yaşı hesaplama robotu TC ile sorgulama ekranı-2022 MEB
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Evde sakın bunu yapmayın
Lavabo açıcı bomba gibi patladı! Evde sakın bunu yapmayın
Çileklerde hepatit A paniği! Toplatılmaya başlandı yemeyin uyarısı
Çileklerde hepatit A paniği! Toplatılmaya başlandı yemeyin uyarısı
ÖSO liderlerine 'Türk ordusunun yanında olmaya hazır olun' emri verildi
ÖSO liderlerine 'Türk ordusunun yanında olmaya hazır olun' emri verildi