BIST 2.509
DOLAR 16,37
EURO 17,64
ALTIN 977,04

Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

İhlas Haber Ajansı
Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

VAN'da Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu Ceyhun Aslan görkemli bir düğünle dünya evine girdi. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğünde, damada 4 milyon 123 bin TL, geline ise 3 kilo altın takıldı.

Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

Van’da son dönemlerin en yoğun katılımlı düğünü gerçekleşti. Gevdan Aşiret Lideri Mehmet Aslan’ın oğlu, Kanaat Önderleri Federasyonu Rasim Aslan’ın yeğeni Ceyhun Aslan, yaklaşık 5 bin kişinin katıldığı görkemli bir düğün ile dünya evine girdi. 

112
Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

150 küçükbaş hayvan kesildi
Tuşba ilçesi 15 Temmuz Parkı’ndaki düğün salonunda yapılan kır düğününe yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi katıldı. 150 küçükbaş hayvanın kesildiği düğüne aşiret liderleri, kanaat önderleri, belediye başkanları, iş adamları ve çok sayıda vatandaş katıldı. 

212
Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

Yemek ikramının ardından geçilen takı töreninde damada 4 milyon 123 bin TL nakit para, geline ise 3 kilo altın takılarak son yılların en çok takı takılan düğünü olarak hafızalara kazındı.

312
Aşiret düğününde takılan paralar kule oldu masaya sığmadı geline 3 kilo altın takıldı

Düğün törenine olan katılımın kendilerini memnun ettiğini ifade eden Mehmet Aslan, “Oğlum düğününe gerek yurt içinden gerekse yurt dışından değerli insanlarımızın, konuklarımızın gelmesi bizi ziyadesiyle mutlu etti. Ben düğünümüze iştirak eden herkese teşekkür ediyorum” dedi.

412