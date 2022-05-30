Ev sahibi kiracı anlaşmazlıklarına yeni formül geliyor Bakan Bozdağ açıkladı

Kira fiyatlarının artışıyla beraber ev sahiplerinin piyasayı yükseltmesiyle kiracılar mağdur oldu. Mahkemelere ev sahibi kiracı başvuruları arttı. Bunun önüne geçebilmek için arabuluculuk mekanizması burada da işletilecek.

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Kirada orta yol bulunamayınca ev sahibi ve kiracıların sık sık davalık olması yargının iş yükünü artırdı. Uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada ‘arabuluculuk’ mekanizması devreye girecek. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi.

Kira sözleşmelerinden kaynaklanan uyuşmazlıklar, günümüzün en temel sorunlarından biri. Özellikle kira tutarının belirlenmesinde orta yolun bulunamaması ev sahibi ve kiracı arasında sık sık dava konusu oluyor. Bu durum da hem yargının iş yükünü artmasına hem de davaların yıllarca sürmesine neden oluyor. Adalet Bakanlığı da uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulması ve mağduriyetlerin giderilmesi için kirada da ‘arabuluculuk’ uygulamasını devreye almaya hazırlanıyor. Konuyla ilgili son gelişmeyi ise Adalet Bakanı Bekir Bozdağ duyurdu.

Kira da bu kapsama alınacak

Bozdağ, AK Parti Genel Merkezi’nde İnsan Hakları Başkanlığı tarafından düzenlenen, “81 İl Kurum Ziyaretleri Değerlendirme Toplantısı”nda, Yargı Reformu Strateji Belgesi çerçevesinde alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemlerini yaygınlaştırılacağını açıkladı. Programda soruları yanıtlayan ve kira uyuşmazlıklarını da bu kapsama alacaklarını dile getiren Bozdağ, “Kira uyuşmazlıklarında arabuluculuğu zorunlu hale getireceğiz” dedi



Anlaşma sağlanmazsa yargıya

Böylelikle işçi-işveren, tüketici ve ticari uyuşmazlıkların kısa sürede çözüme kavuşturulmasını sağlayan arabuluculuk kira uyuşmazlıklarında da uygulanacak. Kiraların ödenmemesi ya da tespitine ilişkin uyuşmazlıklarda mülk sahipleri ile kiracılar dava açmadan önce arabulucuya başvurması gerekecek. Arabuluculuk görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması halinde ancak dava açılabilecek.

Başarı oranı artıyor

Alternatif uyuşmazlık çözüm yollarından olan arabuluculuk, halihazırda iş, ticaret, tüketici uyuşmazlıklarında zorunlu hale getirildi. Adalet Bakanlığı verilerine göre, arabuluculukta bugüne kadar müzakeresi tamamlanan 2 milyon 781 bin 858 dosyadan 1 milyon 930 bin 328’inde anlaşma sağlandı. Başarı oranının yüzde 69 olduğu arabuluculuk sayesinde kısa sürede uyuşmazlıklar çözüme kavuşturuldu.

İhtiyaride başarı yüzde 99

En yüksek başarı oranı ise yüzde 99 ile ihtiyari arabuluculukta görüldü. İhtiyari arabuluculukta, 844 bin 667 dosyadan 833 bin 667’si anlaşma ile sonuçlandı. İş uyuşmazlıklarında da 1 Ocak 2018’den itibaren uygulanan zorunlu arabuluculukta 1 milyon 390 bin 291 dosyadan 809 bin 661’inde taraflar el sıkıştı. Yine ticari uyuşmazlıklarda 1 Ocak 2019’dan bu yana 422 bin 645 uyuşmazlığın 222 bin 66’sı, tüketici uyuşmazlıklarda 28 Temmuz 2020’den bu yana 124 bin 255 dosyanın 65 bin 275’i anlaşma ile sonuçlandı.