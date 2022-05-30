En son seçim anketi çıktı! MAK Araştırma anketine göre iktidar ve muhalefette son durum nasıl?

Türkiye 2023'te gerçekleşecek olan seçimlere giderken anket firmaları da peş peşe anket sonucu açıklıyor. Son anket sonucu Mehmet Ali Kulat'ın başkanlığını yaptığı MAK Araştırma'dan geldi. MAK Danışmanlık tarafından 5 bin 750 kişi ile görüşülerek yapılan ankette yapılan Mayıs ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7 puan fark atmış görünüyor. Hükümetin ekonomik başarısı, ekonomideki sorunu kimlerin çözceği, en büyük sorunun ne olduğu gibi sorulara da cevap aranan anketten çıkan sonuçlar şöyle: