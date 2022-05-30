En son seçim anketi çıktı! MAK Araştırma anketine göre iktidar ve muhalefette son durum nasıl?
Mehmet Ali Kulat'ın yönetimindeki MAK Araştırma, Mayıs ayı anketini yayınladı. Buna göre hangi parti ne kadar oy alıyor? Hangi ittifakın adayı ne kadar oy alıyor?.. Ülkenin en önemli sorunları neler?.. İktidara mı muhalefete mi güveniliyor?. Türkiye'nin en önemli sorunları neler?.. İşte MAK Anketinin sonuçları...
Türkiye 2023'te gerçekleşecek olan seçimlere giderken anket firmaları da peş peşe anket sonucu açıklıyor. Son anket sonucu Mehmet Ali Kulat'ın başkanlığını yaptığı MAK Araştırma'dan geldi. MAK Danışmanlık tarafından 5 bin 750 kişi ile görüşülerek yapılan ankette yapılan Mayıs ayı anketine göre Millet İttifakı, Cumhur İttifakı'na 7 puan fark atmış görünüyor. Hükümetin ekonomik başarısı, ekonomideki sorunu kimlerin çözceği, en büyük sorunun ne olduğu gibi sorulara da cevap aranan anketten çıkan sonuçlar şöyle:
MAK anketine katılanlara önceki seçimde hangi partilere oy verdikleri de soruldu. Anket katılımcılarının yüzde 36'sı 24 Haziran 2018'deki genel seçimde oyunu AK Parti'ye, yüzde 20'si ise CHP'ye verdiğini söyledi. Ardından da bugün hangi partiye, hangi ittifakın cumhurbaşkanı adayına oy verecekleri soruldu.
MAK Anketine katılanların yüzde 27.1'i AK Parti'ye, yüzde 25.8'i CHP'ye yüzde 15.3'ü İYİ Parti'ye, yüzde 7.5'i HDP'ye, yüzde 6.4'ü MHP'ye, yüzde 3 DEVA Partisi'ne, yüzde 2.7 Gelecek Partisi'ne, yüzde 1 de Saadet Partisi'ne oy vereceğini söylerken, yüzde 5'i de kararsız olduğunu ifade etti.
MAK Danışmanlık tarafından hazırlanan son ankete göre, "Hükümetin ekonomi politikalarını başarılı buluyor musunuz?" sorusuna "hayır" cevabı verenlerin oranı yüzde 81 oldu. Sözkonusu soruya "evet" diyenler, yüzde 4 "kararsız" olduğunu belirtenler de yüzde 15.