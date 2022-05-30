Dondurmaya yüzde 25 zam geldi şikayetler rekora koşuyor

Süt fiyatlarındaki artış dondurmayı da vurdu. Büfelerde satılan dondurmaların fiyatı yüzde 25 zamlandı. Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan “Alo 175 Çağrı Merkezi”ne vatandaşlar zamlara karşı başvuruda bulunuyor.

Abone ol

Resmi olarak yüzde 70’i, bulan enflasyon her alanda yurttaşın cebini yakmaya devam ediyor. Restoran tatlılarına yaklaşamayan yurttaşların evde veya sokakta ucuz dondurma yemesi de zorlaşıyor. Havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte paketli dondurma fiyatlarına da ortalama yüzde 25 zam geldi.

Cumhuriyet gazetesinin haberine göre zamların 1 Haziran’dan itibaren hayata geçeceğini söyleyen Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, zamlarla birlikte alım gücünün düştüğünü ve esnafın iyiden iyiye satış yapamaz hale geldiğini söyledi. Dündar şöyle konuştu:

“Fiyat söylerken utanıyoruz artık. Böyle giderse kimse bakkala uğramayacak. Havalar ısındı insanlar akşamları gelir dondurma alır diye hevesliydi esnafımız. Son zamlarla onu da kaybetmiş oldu. Firma yetkililerinden aldığımız haberlere göre bu zamlar durmayacak. Bu yazı nasıl bitireceğiz bilmiyoruz artık” dedi.

Zamlarla birlikte 11.50 liraya satılan 100 ml’lik Magnum, 15 TL’ye çıkarken en çok tercih edilen ve 11 liraya satılan dondurmalardan Cornetto Disc ise 14 lira oldu. 36.90 lira olan kutu dondurmalar 47.50 liraya çıkarken en ucuz kutu dondurma ise 14.90 liradan 19.90 liraya çıktı.

Tüketici şikayetleri rekora koşuyor

Artan enflasyon ve bozulan piyasa dinamikleri ile birlikte fiyatlama algısı kaydı ve yurttaşlar raflarda sürekli farklı etiketlerle karşılaştı. Bu etiket değişimlerinin birçoğunun haksız yere yapıldığını belirten yurttaş telefona sarıldı.

Ticaret Bakanlığı bünyesinde kurulan “Alo 175 Çağrı Merkezi”ne bu yılın ilk beş ayında 121 bin 684 çağrı geldi. Şikâyetlerin şubat ayından itibaren internet üzerinden de yapılmasına rağmen çağrı merkezinde günde ortalama 1000 çağrı yanıtlandı ve toplam 121 bin 684 çağrıya cevap verildi. Gelen ihbar ve şikâyetlerin büyük bölümü ayıplı mal ve hizmetler, haksız fiyat artışları, mesafeli satışlar, abonelik sözleşmeleri ve satış sonrası hizmet alanlarında oldu.