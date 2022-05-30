BIST 2.439
DOLAR 16,36
EURO 17,61
ALTIN 979,34
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Dışişleri Bakanlığı'ndan Mescid-i Aksa'ya baskına tepki

Dışişleri Bakanlığı, "İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi statükonun açık bir ihlalidir” açıklamasını yaptı.

Abone ol

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “İsrailli milletvekili Itamar Ben-Gvir ile fanatik Yahudi gruplar tarafından İsrail polisinin koruması altında Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlenmesi ve bu bölgede ibadet girişimlerinde bulunulması Harem-i Şerif ve Mescid-i Aksa'daki statükonun açık bir ihlalidir. İsrail Hükümeti'ni, anılan kutsal mekanlardaki statükonun korunmasına yönelik gerekli önlemleri almaya davet ediyor, bölgede gerginliği tırmandıracak tahrikkar eylemlere izin verilmemesi çağrımızı yineliyoruz” denildi.

ÖNCEKİ HABERLER
İstanbul'da MR çektikleri 7 yaşındaki Elif'i yaktılar!
İstanbul'da MR çektikleri 7 yaşındaki Elif'i yaktılar!
Putin'in 3 yıl ömrü kaldı iddiasına Lavrov'dan açıklama
Putin'in 3 yıl ömrü kaldı iddiasına Lavrov'dan açıklama
Dondurmaya yüzde 25 zam geldi şikayetler rekora koşuyor
Dondurmaya yüzde 25 zam geldi şikayetler rekora koşuyor
Ailesi fark edip hastaneye yetiştirdi! Kocaeli'de feci olay
Ailesi fark edip hastaneye yetiştirdi! Kocaeli'de feci olay
6'lı masanın dördüncü toplantısı sona erdi 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi açıklandı
6'lı masanın dördüncü toplantısı sona erdi 10 maddelik ilkeler ve hedefler bildirgesi açıklandı
ABD'de 3 bin 99 dolar olan kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi bakın kaç dolar ödedi?
ABD'de 3 bin 99 dolar olan kanal tedavisi için Türkiye'ye geldi bakın kaç dolar ödedi?
Aksaray'da alkollü sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca bariyerlerde son buldu
Aksaray'da alkollü sürücü ile polis arasında yaşanan kovalamaca bariyerlerde son buldu
Kocaeli'de evde tartıştığı kocası tarafından peneceden aşağı atıldı
Kocaeli'de evde tartıştığı kocası tarafından peneceden aşağı atıldı
İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
İstanbul Fatih'te 2 katlı ahşap bina çöktü
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu
Pençe-Kilit operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman Çavuş Muhammed Serttaş şehit oldu