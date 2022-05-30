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Bill Gates'ten maymun çiçeği açıklaması 20 yıl içinde çıkacak hastalığı söyledi

Bill Gates'ten maymun çiçeği açıklaması 20 yıl içinde çıkacak hastalığı söyledi

Koronavirüs pandemisi sürecindeki söylemleri ve çeşitli komplo teorileriyle dikkatleri üzerine çeken Bill Gates dünyayı 20 yıl içinde bekleyen hastalığı açıkladı.

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İspanyol basınına demecinde bir sonraki pandeminin neden çıkabileceğine dair görüşlerini paylaşan dünyanın en zengin insanlarından Bill Gates'ten bu kez veba uyarısı da geldi. Ayrıca Gates maymun çiçeği virüsünü koronavirüs kadar tehlikeli bulmasa da tetikte olmak gerektiğini düşünüyor.

Koronavirüs pandemisi süresince hastalığın ne zaman biteceğine dair açıklamalarıyla sık sık gündeme gelen, insanları aşıyla kimseye çip takma peşinde olmadığına ikna etmeye çalışan ve bu ay başında 'How to Prevent the Next Pandemic' (Bir Sonraki Pandemi Nasıl Önlenir) adlı kitabı raflardaki yerini alan ABD'li milyarder Bill Gates bir sonraki pandemi hakkındaki uyarılarına yenisini ekledi.
İspanya'da yayın yapan El Diario gazetesine konuşan Gates bir sonraki pandeminin halihazırda bilinen bir virüsten kaynaklanabileceğini söyledi.
İnsan elinden çıkan biyoterör ajanı ya da iklim değişikliği yüzünden doğadan insan hayatına girebilecek bir şeylerin de pandemiye yol açabileceğinin altını çizdi. Gates'e göre 20 yıl içinde yeniden veba salgını yaşanması ihtimali de yüzde 50.

Yeni olası bir pandeminin önüne geçmek için devletleri milyar dolarlık kaynaklar ayırıp araştırmalar yapmaya davet eden Gates vaka sayılarının arttığı maymun çiçeği virüsü konusunda da görüşlerini paylaştı. Maymun çiçeği virüsünün insanlığı yok edecek potansiyelde olmadığını ve pandemiye dönüşme riskinin çok az olduğunu düşünen Gates yine de bu hastalığın haberlere taşınmasından memnun: "Koronavirüs pandemisi olmasaydı maymun çiçeği virüsü haberlere konu bile olmazdı. Haberlere taşınması iyi bir şey."

Ancak bu virüsün de mutasyona uğrayıp işleri kötüleştirme olasılığı olduğunu hatırlatan Gates, Avrupa'daki olağandışı vaka artışı konusunda diken üstünde olunması gerektiğini vurguladı.

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