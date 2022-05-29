Bugün kavrulacağız! Orhan Şen İstanbul, Aydın, Denizli, Manisa, Düzce için uyardı
Günlerdir 'o gün felaket sıcak olacak' uyarıları yapılan gün geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre hava sıcaklıkları bugün Mayıs ayının zirvesine çıkacak. İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Aydın'da ise sıcaklık değerleri 40 derece ulaşacak. Orhan Şen bugün yağmur yağacak illerin listesini verdi...
Günlerdin artışa geçen hava sıcaklıkları bugün zirveye çıkacak. Bugün sıcaklık 4 ile 12 derece arasında artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak. İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Aydın'da ise sıcaklık değerleri 40 derece ulaşacak. Orhan Şen'den İstanbul, Aydın, Denizli. Manisa, Düzce için hayati uyarılar yaptı.
Serin ve yağışlı havanın ardından, sıcaklığın mevsim normallerinin 4 ila 12 derece üzerinde ölçüldüğü bir hafta sonu yaşanıyor. Yurdun büyük kısmında sıcaklık değerleri 30 dereceyi aşarken yurdun kuzeydoğusunda ve Ege Bölgesi’nin iç kesimlerinde yerel sağanaklar görülecek.
İstanbul’da mayıs ayında pek sık rastlanmayan 33 derecelik sıcaklık değerleri görülecek, yurdun en sıcak şehri ise 40 derece dolaylarındaki sıcaklığıyla Aydın olacak.
Hava sıcaklığı yeni haftayla birlikte düşüşe geçecek. Ancak beklenti yine de mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde kalması.