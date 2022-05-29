Bugün kavrulacağız! Orhan Şen İstanbul, Aydın, Denizli, Manisa, Düzce için uyardı

Günlerdin artışa geçen hava sıcaklıkları bugün zirveye çıkacak. Bugün sıcaklık 4 ile 12 derece arasında artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminlerine göre artışa geçen hava sıcaklıkları bugün ayın zirvesine çıkacak. İstanbul'da 33 dereceyi aşacak olan sıcaklıklar İzmir'de 36, Ankara'da 32 derece dolaylarında olacak. Aydın'da ise sıcaklık değerleri 40 derece ulaşacak. Orhan Şen'den İstanbul, Aydın, Denizli. Manisa, Düzce için hayati uyarılar yaptı.