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Putin ve Vucic anlaştı, Sırbistan Rusya ile doğal gaz sözleşmesini yeniliyor

Putin ve Vucic anlaştı, Sırbistan Rusya ile doğal gaz sözleşmesini yeniliyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üç yıllık yeni bir doğal gaz tedarik sözleşmesi üzerinde anlaşmaya varıldığını açıkladı.

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Putin ile telefon görüşmesi yapan Vucic, pazar günü gazetecilere verdiği demeçte detayların Gazprom ile belirleneceğini ve doğal gaz fiyatlarının petrol fiyatlarıyla bağlantılı olacağını söyledi.

Vucic, Putin ile yaptığı görüşmede Balkanlardaki doğal gaz stok alanının genişletilmesi üzerinde de durulduğunu belirterek, "Putin görüşmek istediğim herhangi bir şey olursa onu aramımı söyledi." şeklinde konuştu.

Avrupa Birliği'ne katılmayı hedefleyen Sırbistan, son dönemde Avrupa Birliği tarafından dış politikasını AB ile uyumlu hale getirmesi ve Rusya'ya yaptırım uygulaması yönünde baskılar görüyor.

Rusya'nın Avrupa'daki müttefiki Sırbistan'ın Rus enerji şirketi Gazprom ile10 yıllık doğal gaz sözleşmesi 31 Mayıs'ta sona eriyor.

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