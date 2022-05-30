Bakan Nureddin Nebati'den enflasyon mesajı

Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'na katılan Bakan Nureddin Nebati küresel olarak 40 yılın en yüksek enflasyonun yaşandığına dikkat çekerek açıklamalarda bulundu.

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Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli'mizle kararlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz. İlk çeyrekte güçlü ve dengeli büyüme eğilimi sürüyor. Öncü göstergeler büyümenin yıllık yüzde 7 gerçekleşeceğine işaret ediyor" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye Bankalar Birliği 65. Olağan Genel Kurulu'ndaki konuşmasından satır başları:

"Küresel ekonomi zor bir dönemden geçiyor. Emtia fiyatlarındaki yüksek artışlar, tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve taşımacılıkta artan fiyatlar tüm dünyada enflasyonun sert bir biçimde yükselmesine sebep oldu. Bugün gelişmiş ülkeler son 40 yılın en yüksek enflasyonunu yaşıyor.

Vatandaşlarımızın ve üreticilerimizin maruz kaldığı fiyat artışlarını sübvanse ediyoruz.

Üretimi, yatırımı, ihracatı ve istihdamı artırmayı amaçlayan Türkiye Ekonomi Modeli'yle kararlı bir biçimde yola devam ediyoruz. Türkiye Ekonomi Modeli'yle ülkemiz kararlı ve istikrarlı şekilde büyümeye devam ediyor. Öncü göstergeler ilk çeyrekte yüzde 7'lik büyümeye işaret ediyor.

İstihdamda salgın döneminde kayıpları telafi ettik. Ülkemiz, kaliteli ve sürdürülebilir bir büyüme göstermeye devam ediyor.

60 milyar tutarındaki KGF'yle yatırımları destekliyoruz. Kredilerin istihdam gibi doğru alanlara yönelmesini sağlamak amacıyla ticari kredilerde yüzde 10 oranında zorunlu karşılık uygulaması getirdik.

Enflasyon ülkemizin ve dünyanın önemli bir problemi. Enflasyonu en önemli öncelik olarak görüyoruz. Enflasyonun geçici nitelikte olduğunu düşünüyoruz.