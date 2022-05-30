Yargıda 'Hakyolcular'a operasyon mu geliyor? HSK yöneticisinden flaş açıklama

Yargıda İskenderpaşa cemaatine bağlı ve Hakyolcular olarak bilinen gruba yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu ve bu grupla irtibatlı hakim ve savcıların tasfiye edileceği iddia edildi. HSK yöneticisi o iddialarla ilgili konuştu.

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Medyaya yansıyan bir kulis haberde yargıda kadrolaştığı iddia edilen İskenderpaşa cemaatine bağlı 'Hakyolcular' adlı gruba yönelik bir operasyon hazırlığı olduğu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ operasyona sıcak bakarken Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın ise kavga istemediği iddia edildi.

HSK üst düzey yöneticisi: Operasyon yapılacağı konuşuluyor

Halk TV’ye konuşan HSK’da üst düzey bir yönetici, eski adalet bakanı Abdülhamit Gül’ün görevden alınmasının ardından Hakyolcular’a yönelik bir operasyonunun yapılacağının yargıda konuşulduğunu doğruladı.

Konuşulsa da böyle bir değişiklik zor

HSK yöneticisi, “Bugünler de her ne kadar Hakyolculara yönelik bir operayon yapılacağı şeklinde yoğun söylentiler çıkmışsa da, bu an itibariyle yapılacak bir değişiklik gözükmüyor. Böyle bir değişiklik zor” ifadelerini kullandı.