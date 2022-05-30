Solingen mağdurları için hakekete geçildi Belediyeden bulunacakları 5 talep

Almanya'nın Solingen Belediye Meclisinde parti grubu bulunan Alternative Bürgerinitiative ABI (Alternatif Halk Listesi) Başkanı Rasim Çetin, 29 Mayıs 1993'te ırkçıların kundakladığı evde hayatını kaybeden 5 Türk'ün isimlerinin okul ve şehrin sokakları ile "29 Mayıs Solingen Müzesi" kurulması gibi 5 talep için yakında Solingen Belediye Meclisine resmi başvuruda bulunacaklarını söyledi.

Abone ol

Aynı zamanda Almanya Aksaraylılar Dernek Başkanı ve Solingen Belediyesi Uyum Meclisi Üyesi olan Çetin, AA muhabirine açıklamada bulundu.

Çetin, "Bundan 29 yıl önce Solingen'de insanlığın kabul edemeyeceği şekilde bir facia gerçekleşti maalesef. Bu olayı sadece bir aileye yönelik değil, Türk toplumuna yönelik yapılmış bir olay olarak algılamamız gerektiğini düşünüyorum. Önümüzdeki yıl 30. yıl vesilesiyle çok daha anlamlı ve geniş katılımlı, hem Türkiye'den hem de Almanya'dan üst düzey bir katılım bekliyoruz. Çünkü bu şahsi ve bireysel yapılmış bir saldırı değil, insan ve insanlığa yapılmış bir saldırı. Dolayısıyla bu tür saldırılara da toplum olarak hep birlikte karşı durmamız gerekiyor." dedi.

Belediyeden bulunacakları 5 talep

Alternatif Halk Listesi olarak Solingen faciasının 30. yılı anma etkinliklerini daha anlamlı kılmak için fraksiyon olarak içinde yer aldıkları Solingen Belediyesinden 5 talepleri olduğunu ve yakında resmi başvuruda bulunacaklarını dile getiren Çetin, şunları kaydetti:

"Biliyorsunuz anma törenleri bir okulun yanında yapılıyor çünkü saldırıda hayatını kaybeden kardeşlerimizden biri o okulun öğrencisiydi. Biz o okula Hatice Genç isminin verilmesini talep edeceğiz. 5 kardeşimiz vefat etti, Almanya'nın birçok yerinde bu kardeşlerimizin ismi sokaklara verilirken maalesef 29 yıldır kimse akıl edip Solingen'de bir sokağa bu isimler verilmedi. Solingen'de 5 sokağa bu kardeşlerimizin isimlerinin verilmesini talep edeceğiz çünkü bunun gelecek nesillere taşınması ve kalıcı olmasını istiyoruz. Yine 29 Mayıs Solingen Müzesi'nin oluşturulması konusunda bir talebimiz olacak."

Solingen'deki ırkçı saldırıda iki kızı, iki torunu ve yeğenini kaybeden Mevlüde Genç için de "Sayın Mevlüde Genç sevgi diliyle, birlik ve beraberlik, kardeşlik talepleriyle hem Almanya hem de Türkiye kamuoyuna mal olmuş bir insan. Dolayısıyla bu müzenin isminin de 'Mevlüde Genç Müzesi' ismiyle, o dönemin anılarının, gazetelerinin, haberlerinin, fotoğraflarının, yani o acı olayı unutturmayacak ve kalıcı kılacak bütün belgelerin sergileneceği bir müze olmasını talep edeceğiz. Kardeşlikten söz ediyorsak bu kardeşliklerin de kalıcı olması gerekiyor. Dolayısıyla Solingen şehrinin Türkiye'den bir kardeş şehri yok. Bu vesileyle de Solingen ile Aksaray'ın kardeş şehir olması noktasında da gerekli çalışmalarımızı hızlandıracağız."

Rasim Çetin, söz konusu taleplerinin yerine getirilmesi için belediyenin yanı sıra hem Genç ailesi hem de Solingen halkından destek isteyeceklerini belirtti.

Anadolu'dan Almanya'ya Türk işçi göçünün 60. yılı dolayısıyla çektikleri belgeselin 21 Mayıs'ta galasını yaptıklarını hatırlatan Çetin, "Bu galada 29 Mayıs'ı anmak ve Solingen faciasının da mesajını vermek istedik. Anadolu Ajansının (AA) gerek 60 yıldır buradaki Türk toplumuna ve insanlara vermiş olduğu hizmetlerden dolayı gerekse galamızın tanıtımı noktasındaki hizmetlerinden dolayı, ayrıca her yıl olduğu gibi bu yıl da 29 Mayıs Solingen faciasını sadece Türk kamuoyuna değil, dünyaya duyurmaktaki katkılarından dolayı bir plaket taktim ediyoruz. Bu vesileyle hayatını kaybedenlere Allahtan rahmet, kalanlara sağlık ve sıhhat diliyorum. Rabb'im bir daha bu tür acıları bizlere, topluma, insanlığa yaşatmasın diyorum." ifadelerini kullandı.

Solingen faciası

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletindeki Solingen kentinde, 29 Mayıs 1993'te Genç ailesinin Untere Werner Caddesi'ndeki evleri kundaklanmış, saldırıda Gürsün İnce (28), Hatice Genç (19), Gülüstan Öztürk (12), Hülya Genç (9) ve Saime Genç (5) hayatını kaybetmişti.

Yakalanan failler Markus Gartmann, Felix Köhnen, Christian Reher ve Christian Buchholz, hapis cezalarını çektikten sonra serbest bırakıldı.

Failler, yaşamlarını Almanya'da sürdürüyor.