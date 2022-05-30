Benzin ve motorin ÖTV ve KDV oranı ne kadar 2022? Bir litrede bakan kaç lira vergi var

TÜRKİYE'de benzin ve motorin fiyatları vatandaşın canını yakan rakamlara ulaştı. Geçen yıl devrede olan eşel mobil sistemi yeniden uygulansın isteniyor. Peki devlet benzin ve mazottan ne kadar KDV ve ÖTV alıyor. İşte bir litre yakıtta ödediğimiz vergi oranı...

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Son 7 ayda benzin yüzde 197, motorin fiyatı yüzde 187 zamlanırken benzinin vergi yükü yüzde 395, motorinin vergi yükü de yüzde 354 arttı. Benzinin litresi 25 lirayı, motorinin litresi 24 lirayı geçti. Vatandaş aracın kontak anahtarını çevirmeye korkar hale gelirken, benzin ve motorinin litre fiyatını 6 lira birden ucuzlatacak eşel mobil sistemi ve KDV indirimi talepleri yüksek sesle dile getirilir oldu.

Benzin ve motorindeki vergi ne kadar?

Son 7 ayda dolar kuru yüzde 72, petrol fiyatları yüzde 35, akaryakıt fiyatları da yüzde 197 arttı. Akaryakıt üzerindeki devletin vergi kazancı yüzde 395, yani yaklaşık 5 kat birden arttı. Zamlardan önce hükümet her 100 liralık benzinden 15 lira vergi alıyordu. Şimdi 25 lira alıyor. Devletin akaryakıttan 4 aylık vergi kazancı 5 milyar liraydı, şimdi 22.5 milyar lira oldu.

Benzin ve motorin zamlandıkça devlet kazanıyor

Vergi yükündeki artış devletin vergi tahsilatlarına da yansıdı. Eşel mobil sisteminin uygulandığı geçen yılın son 4 ayında akaryakıt satışları üzerinden devletin Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) kazancı 5 milyar 113 milyon lira olmuştu. Eşel mobilin kaldırıldığı bu yılın ilk 4 ayında ise ÖTV tahsilatı 22 milyar 569 milyon liraya çıktı. Devlet, ÖTV'den bir de KDV aldığı için tahsilat aynı döneme göre 6 milyar liradan 26.6 milyara çıktı.

1 litre benzin ve motorinin kaç lirası vergi?

Daha 7 ay öncesine kadar litresi 8.41 liraya satılan benzinin, 8.16 liraya satılan motorinin bugün 25 liraya ulaşmasında artan petrol ve döviz kurları gerekçe gösteriliyor. Ancak devasa artışta hükümetin vergi politikası da kritik rol oynuyor. 7 ay önce her 100 liralık benzinin 15.2 lirası vergiye giderken bugün 25.4 lirası gidiyor.

Geçen yıl 28 Ekim'de vatandaşın aldığı her bir litre benzine ödediği 8.41 liranın 1.28 lirası vergi olarak devletin kasasına gidiyordu. Bugün benzine ödenen 25 liranın tam 6.34 lirasını devlet alıyor. Aynı şekilde 7 ay önce motorine ödenen 8.16 liranın 1.24 lirası vergiden oluşurken bugün 23.43 liraya bir litre motorin alanlar devlete 5.63 lira vergi ödemek zorunda kalıyor. Bu süre içinde benzin fiyatları yüzde 197, motorin yüzde 187 artarken devlete ödenen vergi yükü benzinde yüzde 395, motorinde yüzde 354 arttı.