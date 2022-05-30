NASA Salda Gölü'ne bilim merkezi kuruyor

Mars'ın Jezero Krateri'ndeki eski göle benzetilen Burdur'daki Salda Gölü'nde yapılacak ve ABD Havacılık ve Uzay Ajansının da (NASA) çalışmalarında kullanabileceği bilim merkezinin, proje aşaması tamamlandı.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü, gölde yürütülen "Mikrobiyal Ekoloji ve Biyoçeşitlilik Araştırmaları" ile NASA'nın çalışmalarına destek olmak amacıyla Salda Gölü Bilim Merkezi Projesi'ni hazırladı.

Araştırmacıların hızlı sonuç elde etmelerini sağlamak ve ziyaretçileri Salda Gölü'nün bilimsel değeri konusunda bilinçlendirmek amacıyla hayata geçirilecek bilim merkezi, Beyaz Adalar karşılama alanına 620 metre mesafede, 3 bin 396 metrekarelik alana kurulacak.

NASA'nın Salda çalışmalarına katılan İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Maden Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeomikrobiyoloji-Biyojeokimya Araştırma Grubu Lideri Prof. Dr. Nurgül Balcı, AA muhabirine, Salda'nın dünyanın bildiği özel bir göl olduğunu ifade etti.

Jeolojik açıdan önemli olan Salda'da değerli bilimsel çalışmaların yürütüldüğünü aktaran Balcı, dünyada buna benzer alanlarda özellikle genç nesle ulaşmak için bilim merkezlerinin olduğunu dile getirdi.

Balcı, bölgeye her geldiklerinde bilim merkezinin ihtiyacını hissettiklerini belirtti.

- "Merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketlendirecek"

Merkezin, devam eden arazi çalışmalarında işlerini kolaylaştıracağını anlatan Balcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Örnekleri depolayacağımız, soğuk zincirleri kurabileceğimiz bir sistemin olması, burada çalışacak herkes için son derece önemli olacak. Bu nedenle sadece NASA ekibiyle değil, bundan sonra burada yapılacak tüm çalışmalarda herkesi kapsayacak, bağdaştıracak, sinerji oluşturacak bir merkez olmalı. Gençlerimize ulaşacak, bilimsel altyapı meydana getirecek bir ortamın yaratılması, her şeyin üzerinde önemli. Bunun yanında böyle bir merkezin kurulması jeo-turizmi de hareketlendirecek."

Balcı, farkındalığı artıracak bilim merkezinin, gölü koruma çalışmalarına da hizmet edeceğini vurguladı.

- "Çevreye uygun, yüzde 100 ahşap olacak"

Salda Gölü'nü Koruma Projesi kontrol mühendisi, mimar, Salda Bilim Merkezi Proje Sorumlusu Alperen Kerküklü ise Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla bilimsel çalışmaların yerinde yürütülmesi için planlanan bilim merkezi projesini tamamladıklarını söyledi.

En kısa sürede projenin uygulamasına geçileceğini belirten Kerküklü, "Bilim merkezimizin mimari proje kısmını tamamen alana uygun bir şekilde tasarladık. Doğallığı bozmadan, tamamen çevreye uygun, yüzde 100 ahşap olacak merkez, hassas olarak nitelendirilen beyaz kumsalın uzağında olacak." dedi.

Salda Gölü'ne gelenlerin, yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde görebileceklerini vurgulayan Kerküklü, merkezde oluşturulacak sinevizyon odasında, ziyaretçilere gölü koruma çalışmalarının anlatılacağını bildirdi.

- "Akademisyenler, anında sonuçlara ulaşabilecek"

Alperen Kerküklü, ihtiyaç duyulan teknolojik donanımlara sahip bilim merkezinin, tüm akademisyenler tarafından kullanılabileceğini kaydetti.

Gölde çalışma yürüten akademisyenlerin, aldıkları numuneleri merkezde inceleyip anında sonuçlarına ulaşabileceğine dikkati çeken Kerküklü, "Bilim merkezini, Türkiye'deki üniversitelerin ve NASA'nın da kullanabileceği özellikte yapacağız. Salda Gölü'nün değeri, buradaki çalışmalara bir vizyon kattı. Bakanlığımız da koruma tedbirlerinin ardından ihtiyaç duyulan böyle bir bilim merkezini Türkiye'de ilk defa burada hayata geçirecek. Bilim merkezimiz Mars ile ilgili Salda Gölü çalışmalarına da katkıda bulunacak." diye konuştu.

Salda Gölü, NASA tarafından Mars 2020 misyonunda hedef alan olarak seçilen Jezero Krateri'ndeki eski göle, "jeolojik ve mineralojik" benzerliğe sahip tek göl olma özelliğini taşıması nedeniyle dünyanın ilgisini çekmişti.

NASA sosyal medya hesabından Şubat 2021'de "Mars'a geri sayım başladı" başlığıyla "Jezero Krateri'ne kimse ayak basmadı ama Türkiye'deki Salda Gölü sayesinde orada neler bekleyebileceğimiz konusunda bazı fikirlerimiz var." paylaşımı yapılmıştı.