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Çileklerde hepatit A paniği! Toplatılmaya başlandı yemeyin uyarısı

Çileklerde hepatit A paniği! Toplatılmaya başlandı yemeyin uyarısı

Çileklerde hepatit A tespit edilmesiyle ABD ve Kanada'da sağlık yetkilileri alarma geçti. İki markaya ait çilekler için toplatılma kararı verilirken vatandaşlara tüketilmemesi çağrısı yapıldı.

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ABD ve Kanada'daki sağlık yetkilileri, Hepatit A vakalarıyla bağlantılı olduğu sanılan çilekler hakkında toplatma kararı verdi, vatandaşlardan da belli süre aralığında alınmış çilekleri yememelerini istedi.

Sağlık yetkilileri, birçok bölgedeki Hepatit A salgınıyla bağlantılı olduğunu düşündükleri ve ABD ile Kanada'da ana zincir marketlerde satılan iki markaya ait çileklerin toplatılmasına karar verdi.

ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) vatandaş ve restoran gibi işyerlerine mart ve nisan aylarında satın aldıkları FreshKampo ve HEB marka çilekleri kullanmamaları çağrısı yaptı. FDA açıklamasında, "5 Mart- 25 Nisan arası alınan ve sonradan tüketilmek üzere dondurucuya atılanlar çilekler yenmemeli" ifadesi kullanıldı.

ABD'de en az 17 kişide Hepatit A görüldü, 12'si hastaneye kaldırıldı. Kanada'da 10 vaka ve 4 hastaneye yatış kayıtlara geçti.

Hepatit A nedir?
İlgili virüsün (HAV) karaciğerde yaptığı akut iltihabi bir hastalık olarak tanımlanan Hepatit A; Hepatit B ve C'nin aksine kronikleşme özelliği taşımıyor, altı aydan uzun sürmüyor ve karaciğer kanserine neden olmuyor.
Bazı durumlarda hastaneye yatışı gerektirebilen Hepatit A'yı, hastaların büyük bölümü farkında olmaksızın ayakta geçiriyor. Bazı durumlarda ölümcül de olabilen hastalık, özellikle ileri yaşlarda çocukluk yaşından 5-10 kat daha fazla ölüme yol açabiliyor.

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