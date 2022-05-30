Okula başlama yaşı hesaplama robotu TC ile sorgulama ekranı-2022 MEB

Eğitim öğretim yılının sonuna gelirken veli ve öğrenciler 2022-2023 yılının kayıt takvimini araştırmaya başladı. Peki İlkokula başlama yaşı nasıl hesaplanır? Okul yaşı nedir? Okul yaşı nasıl hesaplanır? Çocuğunuzun okula başlama yaşını nasıl hesaplarsınız? Ana sınıfına başlama yaşı kaç? İlkokula başlama yaşı kaç?

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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe sokulan yeni düzenleme sonrasında, veliler “Okula başlama yaşı nasıl hesaplanır?” sorusunun cevabını aramaya başladı. Okulların açılmasına az bir süre kaldı E-Okul üzerinden okula başlama yaşı hesaplama robotunu kullanıma açtı. Yeni düzenlemeye göre ilkokula başlama yaşı 69 aya çıkarıldı. Peki Okul yaşı nedir? Okul yaşı nasıl hesaplanır? Çocuğunuzun okula başlama yaşını nasıl hesaplarsınız? Ana sınıfına başlama yaşı kaç? İlkokula başlama yaşı kaç?

2019 - 2020 Eğitim Öğretim Yılı Okula Başlama Yaşı Kayıtların Yapıldığı Yılın Eylül Ayı Sonu (30/09/2019) itibarıyla hesaplanır.

10 Temmuz 2019 tarihinde yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre çocuğunuzun okul yaşını hesaplayın.

İlkokula başlama yaşını, aşağıdaki e-okul üzerinden çocuğunuzun doğum tarihini girerek kolayca öğrenebilirsiniz.

Okula Başlama Yaşı Hesaplama

İlkokula başlama yaşını, E okul hesaplama robotu ile çocuğunuzun doğum tarihini girerek öğrenebilirsiniz.

E OKUL OKULA BAŞLAMA YAŞI HESAPLAMA ROBOTU

Anaokuluna başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 36 aylıktan itibaren 68 aylığa kadar çocuklar anaokuluna gidebilir. Yani 36 ayını tamamlayan ve 68 ayını doldurmayan çocukları anaokuluna kayıt yaptırabilirler.

Ana sınıfına başlama yaşı kaç: Kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 57 ayını dolduran ve 68 ayını doldurmayan çocuklar anasınıfına kaydedilebilir. Ayrıca bir sonraki eğitim ve öğretim yılında ilkokula başlayacak çocukların kaydı yapıldıktan sonra fiziki imkânları yeterli olan ana sınıflarına 45 - 56 aylık çocuklar da kaydedilebilir.

İlkokula başlama yaşı kaç: Yeni yönetmeliğe göre kayıtların yapıldığı yılın eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula kayıt yaptırabilir. Bununla birlikte 66 - 68 ay arası çocuklardan gelişim açısından ilkokula hazır olduğu düşünülen ve velisinin yazılı isteği bulunanlar öğrenciler de ilkokul birinci sınıfa kayıt olabilirler.

İlkokula başlama yaşı gelen çocukların kayıt yaptırma zorunluluğu var mı:

Okula kayıt yaşı gelmiş ve 69, 70 ve 71 aylık olan çocukların velisinden dilekçe almak kaydı ile ilkokula kaydı ertelenebilir ya da okul öncesi eğitime yönlendirilebilir. Bu durumdaki çocukların okul öncesi eğitim kurumlarına öncelikli olarak kayıtları yapılır