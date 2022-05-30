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Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Üst üste gelen zamlar bezdirdi! Bayramların vazgeçilmezi için çağrı: Üretmeyin...

 Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD), Başkanı Mehmet Yıldırım, "Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerimize fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yaptık." ifadelerini kullandı.

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Dernekten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Yıldırım, bir ay içinde fıstık fiyatının 2 katına çıktığını ve tatlı sektörünün iş yapamaz hale geldiğini kaydetti. Yıldırım, stokçuların fıstıkla yaptığı bu spekülasyon başta baklava sektörü olmak üzere, dondurma, künefe, pasta, lokum, helva ve çikolata sektörüne çok ciddi zarar verdiğini, devletin bu gidişe "dur" diyerek sektörü sıkı denetlemesini talep ettiklerini belirtti.

Fıstıktaki fahiş artış son buluncaya kadar üyelerine fıstıklı baklava üretmeme çağrısı yaptıklarını belirten Yıldırım, milli tatlı baklavayı stokçulara kurban vermeyeceklerini vurguladı.

Fıstıkta kayıt dışılığın çok yüksek olduğunu ve bazı stokçuların kendi aralarında alım-satım yaparak fiyatları spekülatif bir şekilde yükselttiğine dikkati çeken Yıldırım, şunları kaydetti:

"Rekolte iyi olmasına rağmen stokçular piyasadan fıstığı toplayıp 'Fıstık bu sene yok' diye piyasaya korku salıyor. Bu durum ülkemiz ekonomisine ve fıstığa dayalı üretim yapan tüm sektörlere nefes aldırmıyor. Sektörde denetleyici ve belirleyici mekanizmaların oluşmamasından dolayı, bu boşluktan faydalanan karaborsa stokçuların piyasada başrol almasına neden olmaktadır. Çözüm olarak, öncelikle fıstık için çiftçiye verilen desteğin araziye değil de, ürüne verilmesini, bunun neticesi olarak fıstığın tam olarak kayıt altına alınmasını, fıstığı bir yatırım aracı olarak gören alakasız kişiler tarafından alınıp satılmasının engellenmesi, lisanslı depoculuğu genişleterek çiftçilerin ürünlerini lisanslı depoya verilmesi için gerekli argümanların oluşturulmasını, Gaziantep'teki fıstık halinin ciddi bir şekilde denetlenerek tüm firmaların kayıt altına alınması, kayıt dışı çalışan esnafın da kayıt altına alınmasını, son günlerde fahiş bir şekilde yükselen fıstık fiyatlarını aşağı çekilebilmesi için ve stokçuların da daha da fiyat yükseltme heveslerini yok etmek için, en azından 2 aylığına ithalatın serbest bırakılması ve gerekirse de ihracatın durdurulmasıyla alakalı çalışmalar yapılmasını sektör olarak talep etmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığıyla gerekli görüşmeleri BAKTAD olarak yaptık ve Bakanlıktan ithalata izin sözü aldık. İthalat serbestliği fiyatları ciddi oranda düşürmesini bekliyoruz."

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